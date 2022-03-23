國防部：美軍印太兵力部署 未受俄烏戰爭影響

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北23日電）國防部今天表示，俄烏戰爭爆發後，美國在東亞盟邦擔心美國印太兵力恐轉移歐洲，但美潛艦阿什維爾號已離開關島基地，執行印太反潛及水面作戰任務，加上美艦仍通過台海，凸顯美兵力部署未受影響。

立法院外交及國防委員會明天邀請國家安全局、國防部、外交部、大陸委員會、行政院國土安全辦公室等單位，以「東亞最新地緣政治情勢與國家安全及相關應變準備工作」為題專案報告，並備質詢，國防部所撰寫的書面報告今天傍晚已送抵各立法委員辦公室。

國防部在報告內容指出，「美國仍維持印太戰備兵力」，俄羅斯及烏克蘭戰爭爆發後，美國東亞盟邦紛紛擔心，美國的印太兵力恐轉移至歐洲應對，但美軍3日公布最新洛杉磯級（Los Angeles-class submarine）攻擊潛艦「阿什維爾號（SSN-758）」已離開關島基地，將配合部署執行印太區域的反潛及水面作戰任務。

國防部指出，加上美艦今年迄今已3次通過台海執行航行自由行動，凸顯美國對印太安全的承諾，且兵力部署未受俄烏戰爭而調整，以遏制中共東擴，掌控區域主導權。

國防部表示，美國於今年2月11日公布「印太戰略」後，即務實推動與盟友、夥伴國家的關係，以應對區域內挑戰。如美國運用澳英美「三方安全夥伴關係」（AUKUS）、美日印澳「四方安全對話」（QUAD）等機制，推動印太戰略布局及軍事作為，以強化抗中行動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

但國防部也表示，中共仍持續對台軍事施壓，中共今年國防預算較去年增長7.1%，主要仍在加速推動軍事現代化進程，同時不斷加大台海周邊演訓頻次及強度；另共機侵入台灣西南空域，並輔以認知戰及網路戰等混合戰作為，打擊台灣民心士氣及強化軍事威懾力度。

國防部最後強調，國軍將在既有軍事交流架構與機制下，深化與友台國家交流合作，並與理念相近國家持續加強安全對話、夥伴關係及軍事交流，以強化區域合作實力，國軍將不斷提升不對稱作戰能力，並依敵情威脅完善各項戰備應處，強化全民抗敵意志，建立可恃嚇阻戰力。（編輯：林興盟）1110323