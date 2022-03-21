中共民航機擾外島 國防部：灰色地帶衝突成嚴峻挑戰

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（中央社記者游凱翔台北21日電）國防部今天表示，共軍漸漸加大對台「實戰化」針對性演訓的規模、頻次與強度，近期更以民航機侵擾外島（馬祖）等灰色地帶行動，試探國軍應對能力並增加空防壓力，對國家安全形成嚴峻挑戰。

國防部長邱國正定23日上午赴立法院外交及國防委員會業務報告，並備質詢，書面業務報告今天上午已送抵立委辦公室。

國防部在報告書中指出，俄羅斯與烏克蘭的戰爭衝擊歐亞戰略態勢，並連動印太區域安全環境，國軍持續密注情勢發展，落實各項戰備整備作為。

中共全面向的擴張已對國際安全形成威脅與挑戰，由於中共軍事現代化取得階段性成果，已突破第一島鏈且欲向東延伸，以增加戰略縱深，然因台灣位居島鏈關鍵要衝，台海和平情勢也受到國際高度關注。對此，美國及盟國則藉聯合軍演及在台海、南海巡弋等作為，企圖遏制中共東擴，掌握區域主導權。

國防部提到，共軍漸漸加大對台「實戰化」針對性演訓的規模、頻次與強度；根據統計，去年共機約900架次侵入台灣西南防空識別區，近期更以民航機侵擾外島（馬祖）等灰色地帶行動，輔以認知戰作為，測試國軍應對能力並增加空防壓力，對國家安全形成嚴峻挑戰。

國防部表示，面對中共先進戰機、艦等各式新一代武器陸續列裝成軍，整體作戰能力大幅提升，對台灣形成嚴峻挑戰，國軍在不與之軍備競賽原則下，以不對稱作戰思維，發展遠距、精準、機動武器系統，建構整體防衛作戰能力，創造不對稱優勢，有效嚇阻敵軍事冒進。

國防部列舉，當前軍事投資重點包括：F-16V（Block70）新式戰機、F-16（Block20）型戰機性能提升、MQ-9B無人機、劍翔反輻射無人機、遠距精準火力打擊系統、雄昇及萬劍飛彈遠距精準武器彈藥、雄二及雄三機動飛彈車、魚叉飛彈海岸防衛系統、更新海洋監偵雷達、M1A2T新型戰車、拖式2B及標槍高效能反裝甲飛彈、野戰資訊通信系統等案，籌獲後將可有效提升國軍整體戰力。

國防部也指出，「承平日久、忘戰必危」，為確保國人生命財產安全，將藉民安演習時機，模擬戰爭發生時戰災景況，由各地方政府執行民、物力動員及緊急狀況應處演練，強化整體戰災搶救機制與能量，並做為各部會及地方政府修訂動員執行計畫的參考依據。

國防部最後強調，為建構可恃堅實戰力，國軍持續強化各項戰備整備，並嚴密海、空兵力偵巡警戒及應處，維護海空域安全；此外，地面部隊自去年下半年起，執行實兵戰備偵巡訓練，除讓官兵熟悉戰場環境，也讓民眾看見國軍守護家園承諾，兼具提升民心士氣正面效應，以鞏固國人對國軍的信任，建立良好互信與互動關係。（編輯：郭無患）1110321