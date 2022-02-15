中國民用機逼近東引 學者：國防部應修正應處規則

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（中央社記者王慶剛台北15日電）中國以民用型運輸機接近東引，引發關注。學者揭仲、蘇紫雲今天說，不排除是帶有軍事目的的行動，國防部應修正應處規則，細緻分別軍機與民用機，並提供國軍更多資源，爭取時間與空間做更好的應處。

中國一架「運12」民用型運輸機5日接近東引，國防部發言人史順文今天表示，不排除此為中國運用民用航空器測試國軍應變作為，但國軍一定會有相對應動作，做好各種因應準備。

國家政策研究基金會副研究員揭仲接受中央社訪問表示，利用民航機靠近一定是中共刻意策劃的，因為這架民航機飛行過程非常不尋常，包括一起飛就降到低空、有意規避雷達偵測，也同時關閉詢答器與廣播式自動回報監視系統，使其飛行動向無法偵測。

但對於國防部認為這是中國在測試國軍應變的作法，揭仲認為，這樣的動作比較像是政治示威。若是要測試雷達盲區，應該是會盡可能不讓國軍注意，但這架飛機卻故意飛到東引島附近，像是在放出一些政治訊號，以維持對台的壓力。

揭仲認為，飛行器靠近台灣這種灰色地帶行為，中國近期在西南空域常做，目的讓台灣一直處在壓力狀態，但做久了效應就會降低，中國就會利用新手段，以維持壓力感覺。同時，美國因為烏克蘭問題，跟俄羅斯關係緊張，中國用這種手段提醒美國：在處理全球事務上，要重視北京，否則即使在俄烏議題焦頭爛額之時，北京還是有辦法在西太平洋製造麻煩。

揭仲建議，由於東引島地理位置特殊，非常靠近中國，這次又是民用機，國防部的應處作為應該有所修正，規則要更細緻，不能用軍機的方式處理；若處理不當，未來若再發生，可能會引發危機。

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國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲接受中央社訪問則認為，目前該事件為單一事件，任何的可能性都不能排除，有可能是飛機迷航、或是民間人士飛行誤入東引上空，也有可能帶有軍事目的。他認為重點應該是如何幫助守軍有更大的應處空間與手段。

蘇紫雲建議，可引進低空監視雷達，由於目前的長程雷達有很多雜訊，容易濾掉以低空進攻的飛行器，也可評估國際民航組織的攔截飛機的規範，修改應處的規則，或是購置非殺傷性的發光裝置，如雷射或強光裝置，對飛機閃爍，不會造成衝突。目的都是為了能爭取空間與時間去做應處。（編輯：蘇龍麒）1110215