克魯曼：中國疫情復燃 另一獨裁政權災難性潰敗

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（中央社紐約18日綜合外電報導）紐約時報專欄作家克魯曼表示，中國和俄羅斯兩大獨裁國家今年運氣似乎都不佳，中國疫情捲土重來，證明中國國家主席習近平的政策失敗；俄國總統蒲亭入侵烏克蘭，戰事陷入僵局。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）在「紐約時報」（The New York Times）專欄指出，獨裁政權的優點是可迅速採取行動，不需花數月時間商討立法或對抗法律上挑戰，可推行必要但不受歡迎政策。因此，比起受法治約束的民主政體的混亂，獨裁政權有時看起來效率更高。

然而，長期獨裁統治就是另外一回事了。統治者長期掌權下，不變成暴君的例子少之又少。此外，相較於允許異議和辯論存在的開放社會，獨裁統治的效率低落。

克魯曼先前撰寫關於俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的文章時指出，他入侵鄰國決定的災難性看起來與日俱增。沒有人敢告訴蒲亭，他高估俄羅斯的軍事力量，烏克蘭人比他想像的更愛國，西方也沒有蒲亭以為的那麼墮落，俄羅斯面對國際制裁依然非常脆弱。

世界上另一大獨裁政權中國也正在經歷COVID-19（2019冠狀病毒疾病）政策的災難性失敗。中國疫情復燃，長期幾乎未受疫情影響的香港，現在每天都有數百人死亡，慘況堪比2020年初的紐約，當時還沒有疫苗，大家對如何限制病毒傳播也所知甚少。

如今，全球製造業中心深圳等中國大城再度進入封城狀態，中國這波新的公衛危機，何時或如何結束仍未知。

這一切都說明形勢出現巨大逆轉。2020年大部分時間，不論何時何地，中國只要出現新病例，當局就實施嚴厲封鎖的「清零」政策，被許多人稱讚是政策勝利。不少評論人士，他們並非全都是中國人，甚至將中國防疫的成功，視為世界領導地位正從美國及其盟友轉移至中國的證據。

但克魯曼指出，中國防疫政策出現3大紕漏：

第一，世界大部分地區都接種mRNA疫苗，但中國仍堅持使用本身技術陳舊的疫苗，事後證明效果要差得多，對Omicron變異株尤其明顯。中國不僅堅持使用效果差的國產疫苗，還試圖透過散布假消息和陰謀論，阻撓西方疫苗的使用。

第二，中國最脆弱的老年人疫苗接種率偏低。部分原因可能是關於mRNA技術的假消息不僅讓人們不願接種保護效力最好的疫苗，還導致對疫苗的普遍不信任，也可能反映普遍對政府的不信任。

最後，面對Omicron這樣高傳染力的變異株，尤其是考慮到中國國產疫苗保護力薄弱，清零政策帶來極大破壞。

問題是這些種種失敗，就像蒲亭在烏克蘭踢到鐵板一樣，終究是源自獨裁政府的固有弱點。疫苗問題方面，中國囿於狹隘民族主義，這是獨裁政權的普遍現象。

克魯曼強調，他不是要宣揚西方必勝主義。民眾拒打疫苗在美國也是大問題，他也擔心美國太快取消防疫規定。

他表示：「就跟俄羅斯一樣，中國正給我們上一堂實例課，告訴我們開放社會好處有哪些，而在開放社會中，強人無法創造僅屬於自己的現實。」（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1110318