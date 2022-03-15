中國新一波疫情破萬人確診多處封城 逾60官員被問責

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（中央社台北15日電）中國這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情多點、大面積爆發，累計已感染1萬餘例，波及全國27個省區市。多地官員因為防疫不力而被問責，據統計，超過60人被處分，有人因此丟官。

今年2月以來，中國本土疫情呈多地爆發，確診個案數的成長速度較之前明顯變快，單日增加千例成常態。面對此輪疫情，官方定調，除了Omicron變種病毒「隱匿性強、傳播快」的特性外，也暴露了地方官員失職、失責的嚴重問題。

根據中國人民日報所屬的醫藥媒體健康時報調查，從2月至今，中國至少有5省市對防疫不力的地方官員開鍘，被問責的人超過60人。當中不乏有人因此丟了烏紗帽。

中國廣東省東莞市14日起封城7天，封城期間公車、地鐵暫時停運，工廠企業、產業園區採封閉式管理，全市執行多輪核酸檢測。據報導，東莞市的疫情始於3月初，經廣東省委和東莞市委研究調查後決定，免去廣東省公安廳副廳長黃守應等6人職務，同時針對履職不力的調查同步進行中。

吉林省是本次疫情的重災區，每日新增確診人數動輒破千。根據吉林省政府新聞辦公室官方微博「吉林發布」12日通報，由於在疫情防控任務上失責，因此免除吉林市市長王路、長春市九台區區長李欣的職務。

此外，九台區也有多名學校幹部遭到免職調查。

報導提到，山東青島市紀委監委近日通報當地17名官員因為「風險隱患警惕性不高，麻痺大意，疫情防控措施落實不力」而被處分；2月開始爆發疫情的內蒙古呼和浩特市、包頭市，也有多名地方行政官員、疾控中心相關人員被免職。

於此同時，遼寧省葫蘆島市則一口氣開鍘22官員，從鄉黨委書記、鄉長，到縣衛健局局長。

報導引述相關紀檢監察機關表示，將會進一步調查這些官員、負責人的責任。（編輯：吳柏緯/李雅雯）1110315

中國本土病例暴增逾5000例 吉林是重災區

（中央社台北15日電）中國的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情近期急升，官方今天通報，新增本土確診3507例，其中已「封省」的吉林省占了逾3000例；另有1647例本土無症狀感染，也以吉林省的991例最多。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，14日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例3602例，包括境外移入95例、本土3507例。

本土確診以吉林省的3076例最多（吉林市2601例、長春市460例、延邊朝鮮族自治州10例、四平市5例），其次為山東106例、陜西53例、天津51例、廣東48例（深圳市39例、東莞市9例）、福建33例、浙江31例、遼寧24例、江蘇20例、河北13例、重慶10例，另包括上海、北京等多個省市也有零星病例。

當天並報告新增1768例無症狀感染者，其中境外移入121例、本土1647例。本土無症狀感染以吉林省的991例最多（其中吉林市979例），河北也有185例、上海130例。

面對嚴峻疫情，重災區吉林省昨天宣布「封省」，禁止該省人員跨省、跨市州流動；當地民眾若有特殊情況需要離開省及所在市州，需到派出所登記。

另外，在深圳日前實施全市封閉管理後，廣東東莞市昨天也跟進為期一週的封閉管理。

截至14日24時，中國大陸現有確診1萬1984例，累計治癒出院10萬3884例，累計死亡4636例，累計報告確診病例12萬504例。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1110315