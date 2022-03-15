東莞封城加嚴 千萬人口城市更多企業停產停業

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（中央社記者張淑伶上海15日電）廣東省東莞市昨天宣布市內交通停運等防疫措施後，今天再加碼，宣布全市住宅小區、村一律實行封閉式管理，發生疫情的鎮街，企業一律停產；除民生保障外的營業場所全部停業。

根據第7次全國人口普查，東莞市常住人口為1047萬人，在廣東省僅次於廣州和深圳。

東莞市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部辦公室今天發布「關於進一步做好全市核酸檢測工作的通告（第54號）」，表示決定在昨天發布第53號通告的基礎上，進一步強化有關防控措施。

根據通告，全市住宅小區、村（社區）一律實行封閉式管理，除參與疫情防控、核酸檢測、投放垃圾、就醫購藥、購買生活必需品等情形外，全體住戶、車輛非必要不外出，非住戶不得進入。

除保障市民生活和城市基本運行的公共服務類企業與保障香港供應企業之外，發生本土疫情的鎮街（園區），所有企業一律停止生產活動；未發生本土疫情的鎮街（園區），實行封閉式管理的產業園區，維持基本生產。

全市除生活必需的生活超市、農貿市場、醫療機構、藥店、餐飲類企業（只提供快遞外賣服務）之外，其餘營業場所、門店一律暫停營業。商業樓宇內單位一律居家辦公。

以上防控措施從3月15日中午12時實施至21日晚間12時，後續根據疫情進展、防控需要進行動態調整。

據報導，東莞14日新增COVID-19本土確診病例9例和本土無症狀感染者16例。

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另外，中國經濟網報導，東莞市住建局宣布，14日起，全市所有建設工地全部停工3天，工地全員實行「3天3檢」。全員核酸檢測結果均為陰性後，滿足安全生產以及疫情防控要求後可復工。

中國國家衛健委疾控局副局長雷正龍昨天表示，中國這波COVID-19本土疫情累計已感染1萬餘例，波及全國27個省區市，呈「點多、面廣、頻率大」特徵。其中吉林、廣東、上海疫情仍在發展中。（編輯：陳沛冰）1110315