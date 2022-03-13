劉兆佳：香港疫情打擊威信 北京將加強命令特首

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（中央社台北13日電）中國全國港澳研究會副會長劉兆佳今天公開表示，北京中央近日對港府發出「歷來最嚴重的忠告」，指香港疫情持續惡化，有可能「打擊愛國者治港威信」，積壓的民怨可能會導致政局不穩。

星島日報報導，劉兆佳還說，北京中央可能會因此更注重香港特首候選人的「管治能力」，也需加強中央對特首的「指令權」，讓特首「在聽了北京意見後必須執行指令」。

一向被視為中國對港政策智囊的劉兆佳，今天在一場電視節目中指出，如果疫情持續，香港有可能出現「非嚴密組織的反政府行動」，或有人消極抵制政府防疫方針或其他政策，都是北京不樂見的事情。尤其是現在正值「愛國者治港」格局，且這格局才剛開始。

劉兆佳說，如果港人覺得「愛國者治港」格局不如理想，或無法處理危機問題，會打擊「愛國者治港」的威信。

他說，香港疫情已提升到中國「全國問題」，除可能連累「全國疫情防控」，也會推遲香港融入大灣區國家發展大局的計畫。

劉兆佳說，在尋求北京協助防疫一事上，港府事前可能「過度自信」。因此，這次選拔香港特首及港府班子人選時，北京會更著重他們的「管治能力」，及與北京合作時「具有誠意」。

他並表示，北京已提及落實香港的全面管治權，相信其中包括「加強監督特區政府」，加強對特首的「指令權」，讓特首「在聽了北京意見後必須執行指令」。（編輯：邱國強）1110313