香港增3.2萬人確診 2年疫情死亡人數超過武漢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北13日電）香港官方今天通報新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例3.2萬例，再添264名染疫者病逝。香港過去2年疫情至今已累計3993人死亡，這個數字超越武漢市官方統計的死亡人數3869人。

綜合星島日報、香港電台、香港01等港媒報導，香港官方通報，過去24小時單日新增3萬2430例確診案例，其中3例是境外移入、其他都是本土案例。確診案例中有1萬3335例是核酸檢測陽性個案，另外1萬9095例為快速抗原檢測呈報、經核實的陽性個案。香港在今年初開始的第5波疫情，累計確診個案增至69.4萬多例。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在記者會上表示，第5波疫情累計死亡3780人，最新通報為單日再添264人染疫死亡，死亡率0.54%，近9成死者生前未接種疫苗或僅接種1劑，死者年齡中位數85歲。其中包括10歲或以下兒童有5名，18至59歲成人有165例，60歲以上長者死亡案例占比高達95.3%。

歐家榮指出，過去一段時間的每天確診個案約在3萬例，仍在高水平，顯示病毒在香港的傳播、活躍程度仍非常高，預計未來數日都大致維持在這個水平。由於社交距離措施，疫情沒有爆炸式上升，但仍然嚴峻，未出現明顯下跌，市民不應有疫情似乎受控的錯覺，若鬆懈可能會出現反彈。

醫院管理局總行政經理何婉霞說，香港過去一天再增190人在公立醫院離世，年齡介於39至105歲，其中有124人未接種疫苗，46人已打1劑，20人已打2劑；其中有175人為65歲以上長者。校正回歸通報死亡個案，2月27日至3月11日有74人離世，涉及44男30女，年齡介於55至102歲。

何婉霞指出，即將推出隔離護理觀察系統，社區確診人士會收到短訊，短訊附上連結，可連結至隔離護理觀察系統登記病徵，系統會就相關病徵予以健康資訊建議，且在第6及第7日提醒社區確診人士更新快速檢測報告；這個系統仍在研發中，有相關資料會再公布。（編輯：李雅雯/邱國強）1110313