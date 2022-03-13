中國式動態清零短期難改變 放寬防疫非一步到位

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近日中國多地疫情反彈，持續以嚴格措施防堵病毒傳播。觀察顯示，中國逐步為「與病毒共存」做準備，但還沒準備好放寬防疫。圖為吉林省長春市正在展開新一輪全員核酸檢測。（中新社提供）中央社 111年3月13日

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（中央社記者張淑伶上海13日電）在中共總書記習近平日前說「守住不出現疫情規模性反彈的底線」後，中國多地仍以嚴格措施防堵病毒傳播。觀察顯示，中國逐步為「與病毒共存」做準備，但還沒準備好放寬防疫。

COVID-19疫情「規模性」反彈的標準為何？在沒有高層明確指令的情況下，地方首長仍需要為地區的疫情防控負政治責任。當前主要流行的是病毒變異株Omicron，其特色為傳播速度更快，從零星個案到「規模性」感染很可能是幾天之間，因此，儘管無症狀感染者居多，「寧嚴勿鬆」仍是多地的防疫特色。

譬如根據報導，江蘇省泰興市今天凌晨發現一例核酸檢測陽性病例，隨即規定文娛場所暫停開放、公車計程車停運。江蘇省常州市12、13日出現5例陽性病例後，立刻全面暫停省際客運。吉林省長春市11日已經全市採封閉式管理。

短期之內，中國不會大幅改變當前對疫情「動態清零」的做法，背後主要原因包括醫療承受力、民眾的心理承受力以及涵蓋這些的政治考量。

今年秋天，中共將召開第20次全國代表大會（20大），這之前必須確保社會穩定，因此有分析認為，比較大的防疫措施改變會出現在年底；就算全國各地有所放寬，北京仍將嚴防疫情傳播。

有體制內人士表示，動態清零政策放鬆是一個「過程」，需要時間和開放步驟，確保重症率低，而這牽涉到疫苗接種率和醫院的救治能力。即使許多分析指出，Omicron的重症率很低，但中國人口基數龐大，這讓官方必須小心翼翼。

香港大學去年底的研究已經指出，兩劑科興疫苗後追打BNT疫苗才足夠抵禦Omicron。而在中國，多數人打的是科興和國藥的滅活類型疫苗。中國一直到2月19日才開放完整接種疫苗之外的加強針混打，而且至今沒有批准進口效果較好的mRNA類型疫苗。

一開始武漢爆發疫情及醫療崩潰後，官方調度全國醫療人員和資源到武漢救治；未來若全面放開，中國的疫苗有效性和醫療承受力都將接受驗證。在各地醫療資源不均的情況下，即便北京、上海等大城市放寬防疫，小城市或農村未必會同步比照推行。

此外，中國政府過去兩年大力宣傳政府如何重視人民生命安全和健康，以此顯示嚴格防疫的正當性，同時對西方國家的防疫作法不無調侃地稱之為「躺平」，現在若政策開放，勢必要給民眾一個「說法」。

中國總理李克強11日在記者會上的表述，也證實了官方當前對放開防疫政策的保守態度。他說，新型冠狀病毒傳播兩年了，病毒一直在變異，「一些規律還需要深入研究，相應的像疫苗保護、有效藥物研發等也需要加強」，中國會根據疫情的形勢變化和病毒的特點，使防控更加科學精準，保障人民生命健康，保障正常生產生活秩序，保障產業鏈、供應鏈的安全。

中國當前已有27個省市區出現疫情。去年一度因為「與病毒共存」話題遭受部分網友圍剿的中國國家傳染病醫學中心主任張文宏， 近日在回答網友提問「Omicron引起的症狀大多較輕，是否可以選擇『躺平』」時說，他不同意「躺平」，也就是「什麼都不做」，如果讓疫情蔓延，可能會付出比較大的死亡代價。

他說，未來需要突破封閉的防疫作法，抗疫既做到社會面的「清零」，也要最大程度讓居住環境受影響小一點，這樣就是取得了進步。

不過，官方不是沒有為疫情大幅擴散、長期與疫情共處做準備，除了持續推廣疫苗接種，12日也批准5款COVID-19抗原自測產品上市，這有助於在疫情擴大時降低檢測的時間和金錢成本。2月，中國也首度批准外國COVID-19藥物。

綜合上述原因，中國官方要真正在疫情防控措施上鬆手，恐怕還需要一段時間。（編輯：吳柏緯）1110313