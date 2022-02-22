香港疫情為何失控？患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班

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（中央社網站22日電）香港第5波COVID-19疫情急速升溫，2月開始單日確診從數百攀至數千，21日7533例再創新高。大量病患湧入醫院，許多病患躺戶外病床等候，逾萬染疫者只能在家隔離等待入院。疫情失控、醫療瀕臨崩潰下，香港防疫作為是什麼？疫苗施打情形如何？「清零」目標是否有所改變？

疫情現況

香港總人口近750萬，2021年4月結束第4波疫情後，很長時間沒有本土病例，今年1月初出現多個源頭不明個案後，爆發第5波疫情。

農曆春節期間疫情逐漸失控，單日確診數呈幾何式成長，15日增加1516例，隔天激增4285例，21日更新增7533例，累計確診已6萬363例，超越疫情起源地中國武漢官方公布的確診數字。



▼香港每百萬人新增確診數與死亡人數



醫護不堪負荷 哭著值班

大批病患湧入醫院，香港公營醫院面臨龐大壓力，根據香港醫管局截至20日數據，公立急症醫院內科住院病床使用率達89%，其中明愛醫院更達106%。急診室有如「戰地」，大批病人寒風下在醫院外露天等候，平均要2天才能入院，逾萬染疫者只能在家隔離等待入院通知。

香港「獨立媒體」18日報導，在伊利沙伯醫院急症室工作的護理師透露，平均一位醫護人員必須照顧60至90位病人，夜間更高達100位病人，不少醫護同仁情緒崩潰、哭著工作。

最嚴厲防疫措施

香港行政長官林鄭月娥8日公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發2年多以來最嚴厲的防疫措施，包括私人處所不能有超過2個跨家庭聚會，接種疫苗後才能進入餐飲店等場所，限聚令減少至2人，並勒令關閉更多場所。



林鄭月娥18日進一步宣布，將進行全民強制檢測，但不會考慮封城。

為何疫情大爆發？

香港先前透過社交保持距離、積極追蹤確診接觸者等作法控制疫情，但為何這波不管用了？分析認為，除了Omicron變異株傳染力高外，年長者疫苗接種率低、防疫政策搖擺不定都是傳播隱憂。

中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉認為，香港防疫敗筆在於沒為Omicron疫情調整。先前香港染疫者須2次採檢陰性才能出院，病患一旦採檢陽性，也須2次確認，導致許多案例延遲多日才確診。

香港年初以來疫情快速攀升，但直到近日才鬆綁2採陰出院策略，並準備籌辦大型野戰醫院。何美鄉說，每個國家疫情終有趨緩一天，屆時回顧整體疫情表現，就會發現損失多少都取決於當時的防疫政策。

香港COVID-19疫情惡化，加強對市民的病毒檢測已成為當局的重要抗疫手段，圖為港島灣仔一個運動場被改為臨時檢測站，18日中午大批市民排隊檢測。中央社記者張謙香港攝 111年2月18日

年長者疫苗接種動機低落

香港衛生署資料顯示，截至21日晚間8時，不含3至11歲的民眾，香港第一劑疫苗接種率為86.4%，第二劑為76%，其中不到3成人有打追加劑。然而屬於高風險的70歲以上老年人口，第一劑接種率僅約60.37%，80歲以上的老年人接種率僅43.4%。

年長者不願意接種疫苗原因很多，香港防疫專家劉宇隆表示，有的是擔心副作用，有的是認為自己上了年紀、百病纏身，幾乎不外出的話，不接種也罷。

專家警告，若老年人口仍對疫苗抱持猶豫態度，香港3月底單日確診恐會增加至2萬8000例。

未能共存病毒也無法清零

紐約時報分析，香港疫情反映獨特政治模式的侷限性，北京中央政府堅持動態清零，但清零策略卻未能在香港複製，無法動用全套威權主義工具或不惜一切代價阻止病毒傳播。

香港中文大學客座教授林和立說，雖然香港政府聽從來自北京的指示，但對全速前進（指強力防疫作為）仍有猶豫，他們了解大多數香港人不信任中央政府的做事方式，一些人也擔心當局會以疫情為由，推出更多監控措施。（編輯：李念庭）1110222