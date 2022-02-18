林鄭月娥：港府將強制全民普篩 不考慮封城

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香港COVID-19疫情惡化，加強對市民的病毒檢測已成為當局的重要抗疫手段，圖為港島灣仔一個運動場被改為臨時檢測站，18日中午大批市民排隊檢測。中央社記者張謙香港攝 111年2月18日

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（中央社記者張謙香港18日電）香港行政長官（特首）林鄭月娥今晚宣布，由於COVID-19疫情嚴峻，原定3月27日舉行的特首選舉延後至5月8日舉行。她並表示，將進行全民強制檢測，但不會考慮封城。

林鄭月娥透露，在北京中央的支持下，港府將會採取更嚴厲的抗疫措施，那就是全民強制檢測，而且每人會檢測數次，確保找出所有零星個案。但她強調，政府不會考慮封城。

習近平日前指示北京中央各部門全力支援香港抗疫，又指香港特區政府要切實負起主體責任，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務。

在習近平形容香港的抗疫工作為「當前壓倒一切的任務」後，香港方面開始有人質疑特首選舉是否會延後。

香港的中國全國人大常委譚耀宗今早首次明確表示，由於穩控疫情已是香港頭等大事，特首選舉要延期舉行。（編輯：楊昇儒）1110218