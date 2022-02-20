長者疫苗接種率低 香港單日確診人數可能破2萬

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香港COVID-19疫情蔓延，分析指出，除Omicron變異株傳染力高外，年長者疫苗接種率低、防疫政策仍搖擺不定都是疫情傳播隱憂。圖為18日香港明愛醫療中心外的臨時治療區，患者躺在病床上等待。（美聯社）

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（中央社台北20日電）香港COVID-19疫情蔓延，分析指出，除Omicron變異株傳染力高外，年長者疫苗接種率低、防疫政策仍搖擺不定都是疫情傳播隱憂。疫情可能在3月達到高峰，屆時每日新增確診人數將達2.8萬。

根據香港官方通報，19日單日新增6063例本土COVID-19 （2019冠狀病毒疾病）病例，有18人病逝。由於自新一波疫情爆發以來，確診人數大增，為因應大量病患，港府考慮改建郵輪碼頭、閒置體育場以建置輕症病人隔離設施。

綜合路透社、德國之聲與紐約時報報導，若香港疫情無法獲得控制，到3月底，單日確診病例恐會高達2萬8000例。到了今年夏天，因染疫而死亡的人數將會逼近千人。

報導分析，除了Omicron變異株具有高傳染力外，年長者疫苗接種率低於整體平均，防疫政策仍在清零與共存間搖擺不定，都是這波疫情蔓延的原因。

報導引述香港衛生署的官方資料顯示，不含3至11歲的民眾，香港第一劑疫苗接種率為84.9%，第二劑為75.1%，第三劑加強針則已有136萬8588人接種。然而屬於高風險的70歲以上老年人口，第一劑接種率僅約58%，80歲及以上的老年人，接種率更低於3成。

報導指出，目前香港疫情已經擴散至超過20家以上的養老院與照護機構。由於養老院病患的自理能力普遍較低，難以配合防疫，加上照服員未必擁有充足的防疫知識，並可能在多家養老院工作，都是造成養老院成為防疫隱憂的主因。

報導引述專家說法警告，如果香港的老年人口仍對疫苗抱持猶豫態度，到了3月底，香港單日確診病例恐會增加至2萬8000例。

隨著新一波疫情爆發，香港政府的防疫路線也面臨挑戰。

報導提到，香港一直跟隨北京「動態清零」防疫政策，但「香港仍保留著大陸未曾有過的某些自由，無法動用中國政府的全套威權主義工具，或不惜一切代價動用似乎無限的人力，以阻止病毒傳播」，這也讓香港在堅持動態清零的同時，顯得有些尷尬且進退不得。

香港中文大學政治學副教授林和立受訪時提及，雖然香港政府聽從來自北京的指示，但對全速前進仍然猶豫，「因為他們知道，大多數香港人不信任中央政府做事的方式。」

香港民主黨、香港民意研究所近期陸續發表民調，無論是哪份民調均顯示多數香港民眾支持「與病毒共存」。（編輯：吳柏緯/翟思嘉）1110220



▼香港每百萬人新增確診數與死亡人數

