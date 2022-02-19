香港疫情危急 隔離設施缺乏問題棘手

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香港疫情嚴峻，醫療系統面臨龐大壓力，隔離設施欠缺則是另個棘手難題。圖為18日香港明愛醫療中心外的臨時治療區，患者躺在病床上等待。（美聯社）

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（中央社台北19日電）香港第5波疫情狀況危急，春節後COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例數量急遽攀升，公營醫療系統面臨龐大壓力，隔離設施欠缺則是另個棘手難題。

綜合星島日報、香港電台等香港媒體報導，香港今天通報新增約7000例確診個案、7000例初步陽性個案。確定數字和詳細疫情發展情形，將另由官方公布和說明。

醫院管理局（醫管局）行政總裁高拔陞在電台節目上表示，目前危重個案比率少，醫管局仍可處理到，最重要的是隔離問題，政府正物色更多隔離設施，由於個案太多，即使每天增加到幾千個隔離單位，也很難將所有人隔離；因此患者在家做好衛生工作非常重要，大部分人可在數日後康復。

高拔陞在節目後指出，連日來確診個案升幅是海嘯式攀升，公營醫療系統面對前所未有壓力，部分市民要在急症室外等候，情況不理想，對此感到抱歉。昨晚曾視察急診室情況，已暫時將所有要等候的長者安排在醫院室內或其他隔離設施，但估計情況仍會非常艱困。

高拔陞說，醫管局調整確診患者出院準則後將有助加快流程，不過倘若短時間內仍有大批患者和其他市民到急診室求診，仍會出現「塞車」，呼籲輕症患者可以到指定診所求診，或致電熱線諮詢。

高拔陞認為，全民檢測是非常重要和有效遏制疫情的作法，但過程複雜，需要多方面配合，醫管局會與政府部門和專家研究。

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