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疫情9/300

香港單日增逾6千例、近萬人居家隔離 染疫死者多未打疫苗

2022/2/19 18:28（2/19 19:42 更新）
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香港疫情持續嚴峻衝擊醫療量能，病患冒著低溫在室外等候入院。（美聯社）
香港疫情持續嚴峻衝擊醫療量能，病患冒著低溫在室外等候入院。（美聯社）
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（中央社台北19日電）香港COVID-19疫情持續嚴峻，今天新增6063例確診，又有15人染疫死亡，官方指死亡案例多未接種疫苗。為因應大量病患，港府考慮改建郵輪碼頭、閒置體育場以建置輕症病人隔離設施。

綜合香港01、香港電台等港媒報導，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君19日下午在記者會通報，今天增加6063例確診，其中4例為境外移入，其餘都是本土病例。

此外，今天還新增一採陽性7400例，明天新增確診恐再創新高；又有30間院舍發生疫情。截至昨晚，累計9685人接受居家隔離檢疫。

張竹君指出，今天新增15名確診病人死亡，年齡介於50至99歲； 有10名病人危殆，年齡介於45至93歲；70多名病人病情嚴重。

她指出，從去年12月31日迄今累計46例染疫死亡，其中只有6人曾接種疫苗，包括3人打2劑中國科興、1人打2劑復必泰（BNT）、2人打一劑科興，其他40人則未接種。


▼香港每百萬人新增確診數與死亡人數

▼香港第1劑與第2劑疫苗覆蓋率

針對將軍澳－藍田隧道工地出現群聚感染，張竹君表示，現在有很多地區都出現確診個案，大多在居住地方所感染，推估他們再將病毒帶出去，會要求將軍澳－藍田隧道進行關閉大清洗及為工人做檢測，但並無硬性規定停工14天。

據報導，由於大量病患湧入對公立醫療系統構成龐大壓力，有病人在急診室外露天等候，醫院管理局已將全部確診者移入室內等候送上病房；仍在急診室外等候的部分病人，需要等候檢測結果再作分流。

醫院管理局總行政經理何婉霞說，大部分在急診室外的病人是在等候檢測結果，檢測流程複雜，因應近日天氣寒冷，室內可以用的地方已盡量用。理解病人在室外等候很難受，已汲取經驗盡量安排病人在室內等候，但近日急診室病人湧入量大，期望病人可理解。

為因應確診病例持續上升，星島日報引述消息指出，隔離和醫療設施不足是目前首要必須解決的問題，官方有意在啟德郵輪碼頭和旁邊空地，採用機場亞洲國際博覽館的模式，設置大量病床以隔離輕症病人。（編輯：李雅雯/楊昇儒）1110219

香港19日再添COVID-19確診6063例，又有15人染疫死亡。由於疫情持續嚴峻，以往假日萬頭鑽動的尖沙咀海濱人流稀少。（中通社提供）中央社 111年2月19日
香港19日再添COVID-19確診6063例，又有15人染疫死亡。由於疫情持續嚴峻，以往假日萬頭鑽動的尖沙咀海濱人流稀少。（中通社提供）中央社 111年2月19日
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