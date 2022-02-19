更多編輯台推薦新聞：
美麗島事件史料 揭密情治機關找黑道攻擊雜誌社
政治

美麗島事件史料 揭密情治機關找黑道攻擊雜誌社

白冷會創醫院、助窮人貸款 逾40名瑞士神父修士奉獻台東一甲子
生活

白冷會創醫院、助窮人貸款 逾40名瑞士神父修士奉獻台東一甲子

香港政治改變創作方向 時代革命導演：電影教我勇敢
娛樂

香港政治改變創作方向 時代革命導演：電影教我勇敢

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
一週大事》烏克蘭東部連環爆、巴西暴雨釀百死、日本3月解除鎖國...
首頁 / 兩岸
COVID-19疫苗
新聞專題
COVID-19疫苗3/300

3劑滅活仍難防Omicron 中國開放疫苗混打

2022/2/19 17:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日電）中國大陸多地遭Omicron入侵，許多人已打3劑COVID-19國產滅活疫苗仍染疫。中國國家衛健委官員今天宣布，已開始部署疫苗混打，供18歲以上、第2劑滿6個月的目標人群選擇。

世界各國相繼採用疫苗混打策略，以因應Delta、Omicron變異株疫情，中國遲至今天才宣布開放。

據中國網直播，中國國務院聯防聯控機制19日下午舉行新聞發布會，國家衛健委疾控局副局長吳良有表示，近日，經國務院聯防聯控機制批准，已開始部署「序貫加強免疫接種」。

此前，中國大陸已完整接種疫苗（滅活2劑或腺病毒載體1劑）的民眾，接種加強針只能再打相同技術路線疫苗1劑。

吳良有指出，序貫加強免疫策略實施後，凡完整接種國藥北京、北京科興、國藥武漢滅活疫苗或天津康希諾的腺病毒載體疫苗滿6個月、18歲以上的目標人群，還可以選擇智飛龍科馬的重組蛋白疫苗或康希諾的腺病毒載體疫苗進行序貫加強免疫。對於目標人群來說，同源加強免疫接種和序貫加強免疫選擇一種即可。

他說，研究數據顯示，同源加強免疫和序貫加強免疫都能夠進一步提高免疫效果，希望滿足接種條件的人群能夠主動接種、及早接種，為健康加碼、為防疫加油。

中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶表示，這次序貫免疫的對象，第一個是18歲以上的人群，第二個是他要完成2劑的滅活疫苗接種，而且這2劑接種的是國藥北京、北京科興、國藥武漢的滅活疫苗。第三個是要全程完成2劑的接種，而且接種間隔不能短於6個月。第四個是沒有進行過加強免疫，也就是第3針沒有打。

據國家衛健委新聞發言人米鋒在會中通報，截至2月18日，中國大陸累計報告接種COVID-19疫苗30億7575.2萬劑，完整接種的人數為12億3254.3萬人。（編輯：楊昇儒/李雅雯）1110219

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀