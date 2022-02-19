中國新增80例本土確診 內蒙占46例
2022/2/19 09:59
（中央社台北19日電）官方今天公布，中國大陸新增80例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診，其中內蒙古疫情急速升高，占了46例（前一日22例）；另有57例境外移入病例。
據中國國家衛生健康委員會官網，18日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診137例，其中本土病例80例（內蒙古46例，其中呼和浩特市42例、包頭市4例；江蘇19例，均在蘇州市；遼寧8例，均在葫蘆島市；廣東3例，均在深圳市；雲南3例，其中德宏傣族景頗族自治州2例、紅河哈尼族彝族自治州1例；浙江1例，在紹興市）。
另有境外移入57例（廣東22例，上海18例，北京4例，天津3例，遼寧3例，廣西2例，四川2例，浙江1例，山東1例，雲南1例）。
截至18日24時，中國大陸現有確診病例1482例，累計治癒出院10萬1394例，累計死亡4636例，累計報告確診病例10萬7512例。
港澳部分，香港特別行政區累計確診2萬1750例，其中258人病亡；澳門特別行政區累計確診79例，都已出院。（編輯：周慧盈）1110219
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