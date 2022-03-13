居家隔離達30萬人 港府坦言物資支援能力待提升

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（中央社台北13日電）香港行政長官林鄭月娥今天在例行抗疫記者會上表示，目前的居家隔離或檢疫人數達30萬人，上門派發物資包等支援服務仍在「追趕狀態」，政府正在不斷提升支援能力。

綜合星島日報、香港電台等港媒報導，林鄭月娥在記者會上指出，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第5波疫情爆發，大量病患經衛生防護中心評估後，將病患分配到隔離中心或居家隔離。

她說，目前居家隔離、檢疫人數達30萬人，因應先前規定修正，已接種兩劑疫苗者，在第6天及第7天快速檢測呈陰性，就可視作完成隔離或檢疫，故有部分人已完成。

林鄭月娥坦言，物資支援仍處於追趕狀態，政府提供居家隔離或檢疫人士物資包派發服務，面對大量居家檢疫或隔離人士，政府正不斷提升支援能力，但仍處於追趕狀態。

創新及科技局長薛永恒在記者會上指出，由於2月下旬開始，確診人數驟增，物資包派發工作出現延滯，希望市民諒解，近日已經加強派發能力，由平均每天可向1萬人派送，增至每天可派送5萬多人。

民政事務局代理局長陳積志說，民政事務總署的居家抗疫熱線已由100條線擴增至280條線，每天處理超過1萬例個案，昨天開始向黃大仙、油尖旺、九龍城和南區等4個地區派發日用品和食物，包括正等候入院並有需要的人士。陳積志強調，有關服務留給有需要人士，其他居家檢疫人士應盡量透過親友或網購食物。

食物及衛生局長陳肇始說，政府先前於派發的抗疫物資包內加入中成藥，發揮疫情防治作用，明天（14日）起抗疫物資包將附有止痛退燒藥，舒緩確診人士輕微症狀，確診家庭也將獲血氧儀。

香港資深大律師清洪今天以「給特首致函」為題投書媒體指出，身邊的人沒有任何人支持林鄭月娥目前處理疫情的手法，他認為，目前最重要的是為全體市民接種疫苗，以及為「共存」新冠病毒的未來制定路線圖。

他形容，2022年的香港正面臨一場史無前例的重大慘劇，近幾週政府一直發放雜亂訊息，對此感到擔憂。「香港採納內地政策，但是清零政策若要取得成功，必須獲得社會的明確支持，而這正是現在所缺乏的。香港社會已經浪費許多寶貴時間，目前最優先事項應是為全體市民接種疫苗和取得與新冠病毒共存的方式。」（編輯：李雅雯/吳柏緯）1110313