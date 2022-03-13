中國疫情擴大防疫轉變 快篩試劑開放民眾購用

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（中央社台北13日電）因應COVID-19本土疫情近日快速擴散，中國官方調整策略，12日一口氣批准5款快篩試劑上市。中國媒體報導，當地大型連鎖藥房及醫藥電商今天起開始販售這些快篩試劑，供民眾購買使用。

在中國防疫工作中，一直是以核酸檢測作為染疫與否的單一認證。而在各國行之已久、供民眾自行檢測的快篩試劑，在中國卻始終未被採用，僅有部分醫院及北京、上海等大城市的少數大型企業，自行作為員工染疫與否的日常檢測工具。

澎湃新聞報導，中國國家藥監局繼11日宣布在核酸檢測基礎上，增加抗原檢測（即快篩檢測）作為補充後，12日發布通告，批准南京諾唯贊、北京金沃夫、深圳華大因源、廣州萬孚生物、北京華科泰生物的相關測試產品申請註冊變更，代表這5家業者的快篩試劑正式上市。外界因此認為，這象徵中國防疫方向的一項重要轉變。

業界人士分析，官方此次將快篩試劑「註冊變更」的重點在於，不再限定試劑「僅由專業技術人員使用」，其使用範圍將被進一步擴大，包括可用於居家自測、社區健康檢測等，這將有助於因應中國當前傳播得越來越快的疫情。

根據報導，12日晚間，老百姓藥房、高濟健康、怡康醫藥等中國連鎖藥房，以及多家醫藥電商平台紛紛發布消息，指已經與萬孚生物等業者達成合作，今天起將陸續上架販售。

報導指出，老百姓藥房上海門市員工今天表示，門市在12日晚間接獲可開放發售快篩試劑的通知，但目前還無法直接購買，而需要先登記預約，具體到貨時間還不確定。至於售價則是每20支人民幣596元（新台幣約2671元）。

有電商平台負責人透露，萬孚生物生產的快篩試劑在醫院的得標價為每支16.8元。因此，平台的零售價應在這一價格區間浮動；但具體價格仍將以實際到貨後，廠商及中國政府的價格管控為準。（編輯：邱國強/李雅雯）1110313