北京疫情升溫 本波30例染疫6鏈傳播點多面廣

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（中央社台北13日電）中國這波本土疫情迅速蔓延，首都北京自昨天下午4時至今天下午3時也增加8例染疫，使這波本土染疫總人數上升至30例。官方表示，北京這波本土疫情已出現6條輸入傳播鏈，呈點多面廣特徵。

北京青年報報導，北京市政府下午舉行防疫記者會。根據會中通報，自12日下午4時至今天下午3時，北京全市新增COVID-19本土確診病例6例及無症狀感染者2例。這8例感染者分布在朝陽區和海淀區。

北京市疾病預防控制中心副主任楊鵬表示，3月7日以來，全市累計出現本土感染者30例，分布在5個行政區，共出現6條來自北京以外輸入傳播鏈，呈現「點多面廣」特徵。

楊鵬說，北京市當前正處於疫情防控關鍵時期，而Omicron變種病毒傳染性更強、傳播速度更快。因此，全市要進一步加強防控意識，堅決履行屬地、部門、單位和個人四方責任，各單位、各行業做好人員管理。

他並表示，北京市民近期要做到「非必要不出京」，不去中、高風險地區旅行或出差。進出北京人員在持48小時內核酸檢測陰性證明和北京「健康寶」綠碼的基礎上，需在抵達北京後72小時內再做1次核酸檢測。

中共北京市委宣傳部副部長、北京市政府新聞辦主任徐和建說，要從嚴、從緊、從快執行進出北京各項防控政策措施，對所有進出北京人員加強健康觀察。對前來北京就醫、住院者要加強核酸檢測篩查，嚴密防範密切接觸者、次密切接觸者等高風險人員進入北京。（編輯：邱國強）1110313