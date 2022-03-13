中國深圳抗疫 14日起地鐵公車停運全市封閉管理

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中國廣東省深圳市宣布，14日起公車和地鐵停運，所有社區、城中村、產業園區等實行封閉式管理。圖為10日深圳民眾排隊等待採檢。（中新社）

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（中央社記者張淑伶上海13日電）中國當前COVID-19疫情在多省、市同時發生。廣東省深圳市昨天新增66例感染者後，今晚宣布全市自明天起公車和地鐵停運，所有社區、城中村、產業園區等實行封閉式管理。

深圳市官方微信公眾號「深圳發布」今晚公告，深圳全市將展開3輪核酸檢測。除了必要的防疫任務人員及保障民生人員，所有企業和政府機關、事業單位一律居家辦公。

據公告，深圳全市公車、地鐵停運。全市社區小區、城中村、產業園區實行封閉式管理。全市人員非必要不離境，確有特殊需要，一律憑24小時核酸陰性證明離境。

上述相關措施自3月14日至20日期間實行，後續將根據疫情防控形勢動態調整。

澎湃新聞報導，深圳市12日新增66例病例，其中，60例診斷為新冠肺炎確診病例，6例診斷為新冠病毒無症狀感染者；有31例是在社區篩查中發現，其餘則是在隔離觀察的密接人員排查、重點區域與重點人員篩查中發現。

深圳市疫情防控指揮部新聞發言人林漢城在今天的防疫記者會上說，目前深圳出現的Omicron變種病毒傳染性很強、傳播速度很快、隱匿性很高、人群普遍易感，如果不及時果斷強化防控，很容易造成社區大範圍傳播、病例迅速增加。

但他也表示，深圳近來報告的病例中沒有重型或危重型。（編輯：邱國強）1110313