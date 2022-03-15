中國新一輪疫情延燒 研究預測：4月初受控 累計3.5萬人染疫

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過去半個月，中國爆發新一輪COVID-19本土疫情。這段期間新增確診與感染人數突破萬人，27個省市區傳出疫情。圖為吉林省長春市正在展開新一輪全員核酸檢測。（中新社）

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（中央社台北15日電）過去半個月，中國爆發新一輪COVID-19本土疫情。這段期間新增確診與感染人數突破萬人，27個省市區傳出疫情，其中吉林省超過6000人。研究單位預測，疫情於4月初受控，累計3.5萬人染疫。

根據央視新聞、北京日報，中國國家衛健委疾控局副局長雷正龍14日指出，中國這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情已感染者累計突破1萬人，波及全國27個省區市，呈現「點多、面廣、頻率大」特徵。其中吉林、廣東、上海疫情仍在發展中。

根據衛健委發布的統計數據，今年3月以來，短短半個月間中國累計新增本土確診病例超過9000例，若加上目前約7000名本土無症狀感染者，人數破萬。

3月上旬，中國兩會在北京召開，逐漸升溫的疫情使當局如臨大敵，各地落實「外防輸入、內防反彈」策略，以「動態清零」方針應對，成功將每日新增確診數控制在3位數。

然而在11日兩會閉幕後，疫情隨之呈現爆炸性成長，其中3月以來每日確診病例數都偏高的吉林省，12日通報數字一口氣暴增至1412例，雖然13日確診人數回到3位數，但14日再度衝到3000人以上。

據統計，過去2週，吉林省通報的新增本土確診病例超過6000例，約占中國本輪疫情確診者數2/3。

面對嚴峻疫情，「吉林日報」微信公眾號今天上午發布，吉林省省長韓俊表示，吉林市要打好3大攻堅戰，包括全員核酸篩查、陽性患者全收治、密切接觸者全集中隔離，一週實現社會面清零。在此之前，吉林省政府新聞辦公室官方微博「吉林發布」於12日公告，由於在疫情防控任務上失責，因此免除吉林市市長王路、長春市九台區區長李欣的職務。

據中國人民日報所屬的醫藥媒體健康時報調查，從2月至今，中國至少有5省市對防疫不力的地方官員開鍘，被問責的人超過60人。

北京日報報導引述蘭州大學「新冠肺炎疫情全球預測系統」初步預測，在當前採取及時、有效的管控措施下，中國本輪本土疫情預計將於4月初得到控制，預計累計感染人數約3.5萬人。

面對這波又急又快的疫情，中國抗疫專家張文宏近日在社群平台上發布文章稱，中國當前對疫情仍須堅持「社會面清零」，因為各地無論是心理上還是社會資源配置上，都還未做好準備。現在開放必會出現醫療資源擠兌和許多死亡；「但這並不意味著我們會持久性地採取封城和全檢測的策略」。（編輯：吳柏緯/李雅雯）1110315