中國新增本土確診1337例 吉林疫情仍嚴峻

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（中央社台北14日電）中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）單日新增本土病例1337例。根據中國衛健委通報，吉林省新增895例，病例數雖較前一日降低，但仍居高不下。

據中國國家衛生健康委員會官網發布，13日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1437例。其中境外輸入病例100例，本土病例1337例。

吉林省是本輪疫情的重災區，13日新增895例，其中吉林市453例、長春市430例、四平市7例、延邊朝鮮族自治州4例、松原市1例。短短數日間，全省累計確診人數已突破千人，數字還在持續上升。

由於疫情嚴峻，長春市目前已開始採取封閉式管理。

根據香港01報導，吉林市日前已有3間方艙醫院投入使用，共有1200張床位，用於收治無症狀感染者和部分輕症個案；由於疫情快速蔓延，官媒新華社報導，吉林市增建2間方艙醫院，共設有1萬張床位，於今日投入使用，第3間增建的方艙醫院於今日動工。

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據衛健委通報，截至13日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例8531例，其中重症病例8例，累計治癒出院病例10萬3735例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例11萬6902例，現有疑似病例5例。累計追蹤到密切接觸者181萬3869人，尚在醫學觀察的密切接觸者16萬1403人。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有25萬9387例，其中2萬7943例已出院，死亡3993例。澳門特別行政區82例，其中79例已出院。（編輯：吳柏緯/李雅雯）