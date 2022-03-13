上海嚴防疫情長途汽車停運 離返滬須持核酸證明

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（中央社記者張淑伶上海13日電）中國上海市COVID-19疫情持續，官方深夜發布加強防控措施，市民非必要不離滬，離開上海者須持有48小時內的核酸檢測報告。上海長途汽車客運總站今天起停運。

上海官方微信公眾號「上海發布」12日晚間公告，市民非必要不離滬，要離滬的人員須持有48小時內核酸檢測陰性報告，來滬返滬的人員須持有抵滬前48小時內核酸檢測陰性報告，自發布之日起實施。

上海長途汽車客運總站有限公司公眾號昨天晚上也發布，為全力配合疫情防控工作，自2022年3月13日起，總站暫停營業，開站時間尚未定。

根據上海市衛健委，上海11日新增本土感染病例83例，創下新高，其中5例為確診病例，78例為無症狀感染者；12日新增本土感染病例65例，1例為確診病例，64例為無症狀感染者。

從1日至12日，上海這一輪累計本土確診病例40例，本土無症狀感染者512例；有6個中風險地區。16個行政區中，除了崇明區外均已發現感染者。

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目前，上海市內地鐵和公車仍有營運，但街上人潮已明顯減少。部分行政區的餐廳禁止內用、只限外帶。美術館等公共機構及超過100處公園綠地都已經關閉。上海市中小學12日起全部調整為線上教學，幼兒園、托兒所停止入園。

上海當前採取的防控措施，是將市內區域區分為「密接、次密接、高風險篩查」3大類，予以不同時間的隔離和檢測，加大重點區域和重點行業、重點人群的核酸檢測頻率。（編輯：吳柏緯）1110313