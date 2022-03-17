中國吉林疫情仍高位流行 社區傳播未徹底阻斷

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（中央社記者張淑伶上海17日電）吉林省是當前中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重災區。正在吉林調研的中國國務院副總理孫春蘭說，當前吉林省疫情仍在高位流行，社區傳播並未徹底阻斷。

根據吉林省衛健委網站，吉林省16日新增本土確診病例742例（其中455例在吉林市）、本地無症狀感染者415例。吉林省現有的確診病例已達8500例，疫情集中在吉林市和長春市兩地，病毒為變異株Omicron。

據吉林日報今天報導，中國國務院副總理孫春蘭連續4天在吉林省調研指導疫情防控工作。她表示，當前吉林省疫情仍在高位流行，社區傳播仍未徹底阻斷，要繼續做好全員篩查。

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吉林省省長韓俊14日曾表示，吉林市要打好3大攻堅戰，包括全員核酸篩查、陽性患者全收治、密切接觸者全集中隔離，一週實現社會面清零。

當前，吉林市和長春市都採取了「封城」措施。截至16日，吉林省已經建成方艙醫院8處，共計1萬1488張床位；已建成方艙隔離點2處，共計662間隔離間。此外，還有2處方艙醫院、5處方艙隔離點正在建設中，首批次895.6萬人份抗原檢測試劑已經運抵疫情前線。（編輯：李雅雯）1110317