14天砲兵教召台南登場 退伍軍官籲義務役改為2年

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（中央社記者張榮祥台南19日電）俄烏開戰後，全國首場14天砲兵教召今天在台南登場，2年多前退伍的少校營部參謀主任宋子帆說，保家衛國不是嘴巴說說，義務役期應從4個月延長到2年，兵員才能接受完整訓練。

「當今4個月的役期只能說是戰鬥營」宋子帆今天在台南市仁德區麗池公園教召報到現場告訴中央社記者，扣掉例休、新訓及軍訓，4個月役期實際服役時間只剩2個月，根本無法接受完整訓練。

宋子帆於民國88年任軍官，民國108年退伍，他目前任職於南科。退伍2年多的他重新複習軍中專長，他直言義務役期應從4個月延長到2年。

以砲兵而言，宋子帆認為4個月役期是不夠的，國家兵員若欲接受完整訓練，2年時間才能習得應對各種狀況，保家衛國不是口號，不能只是嘴巴說說。

接受教召的下士徐健皓是志願役，6年前退伍後經營雞排店為生，他指出，接受教召需放棄日營業額新台幣7000元至8000元的收入，但面對俄烏戰爭，這次教召是國軍扭轉的機會，也得重新調整。

徐健晧表示，2020年他曾教召7天，對於恢復軍中專長記憶蠻有幫助，他樂意再接受教召，也清楚當前國家的困境。

擔任教召營長的中校郭仲川指出，此次教召將以態度和緩、標準一致，嚴格地要求召員，訓練重點是重新磨練戰技，內容包括編制武器射擊，戰鬥教練及任務訓練等，以激發全民國防意志。

軍方表示，這次教召預定召集320人，但有70人因故請假，報到人數250人，多是台南人，少數來自嘉義及高雄，訓練地區集中在台南市仁德區、大內區及南區。（編輯：戴光育）1110319