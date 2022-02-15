中國運12機逼近東引 國防部：不排除測試國軍應變

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（中央社記者王慶剛台北15日電）中國一架「運12」民用型運輸機5日下午進逼東引，國防部發言人史順文今天表示，不排除中國運用民用航空器測試國軍應變作為，但無論任何挑釁或測試，國軍一定會有相對應動作，做好各種因應準備。

國防部上午召開例行記者會，空軍司令部參謀長黃志偉中將在回答媒體提問有關近期中國運12型機接近東引空域時表示，2月5日當天的確有中國的飛機接近，但沒有進入領空，機型經判別是民用型運12，空軍各項偵搜與應處都有層層涵蓋與多重手段，並沒有外界臆測有戰情人員誤認雷達軌跡為雜波而手動刪除，這完全是錯誤消息。

黃志偉指出，當天這架飛機的軌跡、接近方式與活動情況，空軍都有所掌握。至於各項偵搜作為與應處作為，都是敵方情搜要項，為確保軍事安全，不便進一步說明，但他再度強調，沒有戰情人員手動誤刪雷達軌跡一事。

國防部作戰及計畫參謀次長室聯合作戰處處長林文皇少將表示，國軍作戰能力與兵力運用都是機密，也是敵人想掌握的資訊。對於外界描述國軍情報的傳遞細節，因內容不精確，國軍也不知道訊息來源，因此不予評論。

林文皇說，針對任何狀況，國軍戰備全天候，不分晝夜，雷達監測，所有營區都沒有停止過，國軍也都有掌握與因應，也會持續強化戰況判斷與反應的速度。為避免擦槍走火，也有預警與應變的作法，但細節不公佈。

林文皇補充，國防部已在民國87年公告外島地區限制空域管制範圍，並且依照台灣地區與大陸地區人民關係條例第31條規定，限制大陸民用航空器不得進入台北飛航情報區限制區域。這部份國軍也都按照相關程序處理。

國防部發言人史順文表示，不排除中國運用民用航空器測試國軍應變作為，但無論任何挑釁或測試，國軍一定會有相對應動作，做好各種因應準備。

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另外，有關12日共機疑似進入東沙島領空一案，黃志偉表示，當天沒有任何共機飛到東沙島領空。西南空域所有共機活動，空軍都有所掌握並應處；空軍立場向來都不評論網路流傳的錄音或航跡資料，但當天都有相關應處，各項狀況也會滾動式檢討，以增進空防安全。

關於即將於3月16日、17日於東引鄉舉行「忠義」實彈射擊訓練，史順文表示，東引地區演訓為年度例行性訓練，並非針對性。（編輯：郭無患）1110215