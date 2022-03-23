義務役期是否延長 總統府：評估中尚未定案

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（中央社記者溫貴香台北23日電）總統府發言人張惇涵今天就義務役期是否延長表示，國防部正評估中，但尚未定案，更重要的是訓練內容須進行改革，讓義務役的軍事訓練，能夠有效應對現代戰爭需求，強化國軍「不對稱作戰」的建軍思維。

國防部長邱國正上午至立法院外交及國防委員會業務報告並備質詢。國民黨立委溫玉霞詢問，義務役期是否確定延長至1年，且是否在今年實施。

他表示，只訓練4個月軍事訓練役不夠，若再加上替代役對防衛作戰沒幫助，因此未來會將義務役期延長、替代役人數多寡納考慮，但未來替代役會越來越少，今年一定提出研擬報告，原則上將以不修法為目標。

張惇涵下午表示，評估義務役役期長度的同時，必須加大訓練量能，降低年輕人為了等待服役的時間，對生涯規劃產生的影響；而更重要的是，訓練內容必須進行改革，讓義務役的軍事訓練，能夠有效應對現代戰爭需求，強化國軍「不對稱作戰」的建軍思維。（編輯：林興盟）1110323