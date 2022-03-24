義務役延長方案何時公布 國防部：慎重思考

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（中央社記者游凱翔台北24日電）現行4個月的軍事訓練役期是否延長備受關注，媒體今天關切何時會有結果。國防部副部長柏鴻輝今天表示，他無法回應，因為還是要慎重思考，採納大眾意見，並非國防部單一部會可決定。

立法院外交及國防委員會上午邀請國家安全局、國防部、外交部、大陸委員會、行政院國土安全辦公室等單位，以「東亞最新地緣政治情勢與國家安全及相關應變準備工作」為題專案報告，並備質詢。

由於現行為期4個月軍事訓練役是否延長的議題，昨天在立法院外交及國防委員會為朝野立委關注焦點，柏鴻輝上午於會前接受媒體訪問時表示，兵役延長的議題從俄烏戰爭迄今，已成為大家關注的焦點，國防部會依照所有法律依據、各界意見，研擬未來的兵役制度。

柏鴻輝指出，這個制度最基本的條件，是必須經過全民共識，同時也必須將未來國家作戰、整備或人民權益等列入考量，並從延長役期是否有助戰力增長的角度去思考，這是件慎重的事情，因此由小組進行研究中，若結果出來，一定讓社會了解。

媒體詢問，最快何時會公布研究結果。柏鴻輝回應，大家都在追求時間，他沒辦法回應，因為還是要慎重思考，採納大眾意見，並非只有國防部單一部會可以決定。

媒體追問，國防部長邱國正昨天在備詢時對於兵役延長的評估時程有出入，是否略顯疲態。柏鴻輝回應，部長 的精神非常好，語意上或許會造成大家片段節錄，但用意還是要告訴大家，「這是國家大事要慎重考量」。（編輯：張良知）1110324