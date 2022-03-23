評估兵役延長 邱國正：公布時間點無涉選舉

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（中央社記者游凱翔台北23日電）國防部長邱國正今天指出，有關評估義務兵役延長一案，無涉在今年選舉之前或之後公布，「我的腦袋沒有這種概念與想法」；自己慶幸是個國防與安全工作者，軍人很單純，最大特點是不分黨派。

邱國正今天列席立法院外交及國防委員會報告業務，並備質詢，朝野立委關注目前為期四個月的軍事訓練役期是否延長為一年。

邱國正答覆國民黨立委林德福質詢指出，目前正評估兵役延長一案，但沒有設定在選舉之前或之後公布，「我的腦袋沒有這種概念與想法」；他強調，曾與多名立委說過，自己慶幸是個國防與安全工作者，最大特點是不分黨派，所以軍人很單純。

邱國正並指出，什麼時候可擬妥義務役期延長是一件事，但公告又是另一件事，他只能說會儘快擬妥，但定還須經過公告一年後才能實施。

國民黨立委楊瓊瓔追問「儘快」是多久，邱國正回應，這需要問民意；楊瓊瑩再問，是否今年能夠評估完成，邱國正回答，「評估絕對可以完成」。

國民黨立委洪孟楷質詢，如果國防部在11月選舉前公布延長義務役議題，恐怕會被執政黨「棄車保帥」；邱國正強調，他很慶幸自己是軍人出身，從事國安、國防工作沒有政黨問題，且從來不考慮政黨問題，假如自己傻呼呼沒考慮政治問題而中什麼招，「我認命」。

軍方人士告訴中央社記者，延長徵兵役期必須就敵情威脅、防衛作戰需求、各界意見及配套措施，通盤嚴謹評估，並且在達成共識後，依法公告後1年實施。（編輯：郭無患）1110323