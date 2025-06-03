加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
桌球協會取消葉伊恬美國大滿貫參賽資格 秘書長葉國欽公開致歉
首頁 / 政治
民眾黨
新聞專題
民眾黨1/300
首頁 / 政治

立院討論2028無煤中火提案 朝野隔空叫陣

2025/6/3 17:26（6/3 17:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
核三廠2號機於5月17日除役，台灣進入非核家園，國民黨及民眾黨立委提案，要求台中發電廠應逐年提出並落實減煤計畫，並在2028年完成無煤中火的國家減碳目標，立法院會3日下午將表決提案，上午國民黨立委在議場後方聚集討論。中央社記者裴禛攝 114年6月3日
核三廠2號機於5月17日除役，台灣進入非核家園，國民黨及民眾黨立委提案，要求台中發電廠應逐年提出並落實減煤計畫，並在2028年完成無煤中火的國家減碳目標，立法院會3日下午將表決提案，上午國民黨立委在議場後方聚集討論。中央社記者裴禛攝 114年6月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北3日電）立法院會今天處理國民黨立委羅廷瑋等人所提2028無煤中火提案，廣泛討論階段，朝野隔空叫陣。藍白希望各界支持，強調此案攸關全台人民健康；綠營質疑這是不負責任、搞民粹，把中火議題當政治提款機。

國民黨台中市立委羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪、楊瓊瓔，以及國民黨立委徐巧芯、民眾黨立委張啓楷提案指出，鑑於環境部火速通過台中發電廠第二期新建燃氣機組計畫環評案，新增建6部燃氣機組，而原規劃6部要除役燃煤機組，轉為緊急機組，致中火變相擴廠為「六氣、六煤」。

提案也指出，2028年達無煤中火，絕非難事，建請立法院會作成決議，「改善空氣品質，守護國人健康，台中發電廠應逐年提出並落實減煤計畫，並在2028年完成無煤中火的國家減碳目標」。

立法院會今天處理時，廣泛討論階段，朝野立委先後登記發言。

楊瓊瓔說，減煤是全國人民的共識，這攸關下一代的健康跟發展，因此要求中火逐年提出並落實改善減煤計畫，就是因為民眾擔心政府倉促廢核下，台灣成為火電家園，也請政府與台電面對數據，不要硬拗、好好落實檢討。

羅廷瑋表示，他曾在中火絕食抗議，因為他看太多肺腺癌案例，也看過太多大人、小孩有支氣管及過敏問題，這都是台中人的痛，而中火是全球最大、最老舊的亞臨界燃煤機組，對中南部的民眾健康影響深遠；此外，民進黨一直說台中焚化爐有空污，卻沒說「中火是焚化爐16.4倍的排放量」。

廖偉翔說，此提案不只是台中的事，也是全台灣人健康與永續發展的關鍵。

黃健豪指出，今天的提案並非檢討中火沒有減煤，而是衡量能源政策後，希望2028年達到無煤中火目標。

民進黨立委吳思瑤表示，中火是國民黨規劃興建的，讓台中火力全開、用肺發電的就是國民黨，且台中電廠歷年來用煤量最高峰及空污排放量最高點，就是「馬英九當總統、胡志強當市長、盧秀燕當立委」的時期。

吳思瑤指出，民進黨執政後，負責任大力投入減煤減排，達到史上最好的成果，包括減煤600萬噸、空污減排77%，都是史上最佳。羅廷瑋、廖偉翔、黃建豪為了搶救大罷免，提案「2028中火無煤」，這是不負責任搞民粹，把中火議題當政治提款機。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

民進黨立委林宜瑾表示，低污染、低碳排的永續環境是全世界共同追求的未來，台灣也不例外，可惜在野黨只剩下口號、作秀和詐欺，既然藍白硬是要把專業的空污防制問題搞成政治鬥爭，試問，為何低碳低空污的燃氣新機組遲遲沒辦法及早運轉，其中原因之一，難道不是台中市長盧秀燕一直在卡關。

張啓楷說，希望各界一起捍衛人民的健康、拒絕火力全開，不能用人民的肺來發電，政府與台電也有責任，要讓電力穩定充裕，但現在卻因為電力不夠且不穩定，全面啟動緊急備用的機組，一直燒煤，而在517非核家園前後，民進黨跟台電火力全開，嚴重傷害中部民眾的健康。（編輯：林興盟）1140603

#吳思瑤
#黃健豪
#民眾黨
#民進黨
#立法院
#國民黨
#楊瓊瓔
#盧秀燕
#環境部
#羅廷瑋
#廖偉翔
#張啓楷
#台中發電廠
羅廷瑋
藍白立院人數優勢 通過決議2028年完成無煤中火藍白提2028無煤中火決議 綠將提對案反制
廖偉翔
罷團2階送件 國民黨台中4立委指惡罷撕裂社會羅智強賣書成立戰車隊 助中部新科藍委宣傳反惡罷
民眾黨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
民眾黨團批空污法帝王條款無照燒煤 提案修法阻後門
21
更多編輯台推薦新聞：