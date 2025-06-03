立院討論2028無煤中火提案 朝野隔空叫陣

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（中央社記者王揚宇台北3日電）立法院會今天處理國民黨立委羅廷瑋等人所提2028無煤中火提案，廣泛討論階段，朝野隔空叫陣。藍白希望各界支持，強調此案攸關全台人民健康；綠營質疑這是不負責任、搞民粹，把中火議題當政治提款機。

國民黨台中市立委羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪、楊瓊瓔，以及國民黨立委徐巧芯、民眾黨立委張啓楷提案指出，鑑於環境部火速通過台中發電廠第二期新建燃氣機組計畫環評案，新增建6部燃氣機組，而原規劃6部要除役燃煤機組，轉為緊急機組，致中火變相擴廠為「六氣、六煤」。

提案也指出，2028年達無煤中火，絕非難事，建請立法院會作成決議，「改善空氣品質，守護國人健康，台中發電廠應逐年提出並落實減煤計畫，並在2028年完成無煤中火的國家減碳目標」。

立法院會今天處理時，廣泛討論階段，朝野立委先後登記發言。

楊瓊瓔說，減煤是全國人民的共識，這攸關下一代的健康跟發展，因此要求中火逐年提出並落實改善減煤計畫，就是因為民眾擔心政府倉促廢核下，台灣成為火電家園，也請政府與台電面對數據，不要硬拗、好好落實檢討。

羅廷瑋表示，他曾在中火絕食抗議，因為他看太多肺腺癌案例，也看過太多大人、小孩有支氣管及過敏問題，這都是台中人的痛，而中火是全球最大、最老舊的亞臨界燃煤機組，對中南部的民眾健康影響深遠；此外，民進黨一直說台中焚化爐有空污，卻沒說「中火是焚化爐16.4倍的排放量」。

廖偉翔說，此提案不只是台中的事，也是全台灣人健康與永續發展的關鍵。

黃健豪指出，今天的提案並非檢討中火沒有減煤，而是衡量能源政策後，希望2028年達到無煤中火目標。

民進黨立委吳思瑤表示，中火是國民黨規劃興建的，讓台中火力全開、用肺發電的就是國民黨，且台中電廠歷年來用煤量最高峰及空污排放量最高點，就是「馬英九當總統、胡志強當市長、盧秀燕當立委」的時期。

吳思瑤指出，民進黨執政後，負責任大力投入減煤減排，達到史上最好的成果，包括減煤600萬噸、空污減排77%，都是史上最佳。羅廷瑋、廖偉翔、黃建豪為了搶救大罷免，提案「2028中火無煤」，這是不負責任搞民粹，把中火議題當政治提款機。

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民進黨立委林宜瑾表示，低污染、低碳排的永續環境是全世界共同追求的未來，台灣也不例外，可惜在野黨只剩下口號、作秀和詐欺，既然藍白硬是要把專業的空污防制問題搞成政治鬥爭，試問，為何低碳低空污的燃氣新機組遲遲沒辦法及早運轉，其中原因之一，難道不是台中市長盧秀燕一直在卡關。

張啓楷說，希望各界一起捍衛人民的健康、拒絕火力全開，不能用人民的肺來發電，政府與台電也有責任，要讓電力穩定充裕，但現在卻因為電力不夠且不穩定，全面啟動緊急備用的機組，一直燒煤，而在517非核家園前後，民進黨跟台電火力全開，嚴重傷害中部民眾的健康。（編輯：林興盟）1140603