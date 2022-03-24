政院：義務役期延長未定案 若不超過1年免修法

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（中央社記者賴于榛台北24日電）各界關注現行4個月軍事訓練役期是否延長，行政院今天表示，役期不是說延就延，相關強化訓練與配套都要有所因應跟籌劃，目前尚未定案，但依法除非役期延長超過1年才有修法問題。

行政院發言人羅秉成今天主持行政院院會後記者會時表示，俄烏戰爭之際，台灣戰力、兵源確實有檢討空間，國防部正參考各界意見評估是否延長與如何延長。

他表示，在不對稱作戰建軍思維下，役期長度調整、訓練強度等都需要評估，不是單純說延就延，相關訓練的強化與配套都要有所因應跟籌劃；過往4個月訓練造成年輕人等待期過長，一畢業要等上大半年，其實也等於花了1年時間，影響這些人的就業。

羅秉成說，依現行規定，兵役最長為1年，經公告後可以在1年內做調節，而過去十幾年來，規定是替代役以外的常備義務役為4個月軍事訓練，按照現在法律授權，除非役期延長超過1年才有修法問題。

至於役期延長方案相關程序，他表示，國防部要會同內政部報行政院核定，並於核定1年後實施。

羅秉成指出，兵役制度對大家生涯規劃的影響是存在的，需要多方、跨部會與社會對話，目前尚未定案，如果定案會儘快對外說明。（編輯：郭無患）1110324