澤倫斯基：戰爭不會在烏克蘭止步 「下個就是你」

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天警告西方國家，戰爭不會止步於烏克蘭，針對烏國自由的攻擊勢必會影響世界其他地區。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，澤倫斯基接受美國廣播公司（ABC）採訪時，再次強調保衛烏克蘭領空安全的必要性。他曾多次敦促美國和北大西洋公約組織（NATO）伸出援手，但徒勞無功。

澤倫斯基告訴節目主持人穆爾（David Muir）：「我們不能讓俄羅斯獨霸（烏克蘭的）領空，因為他們在轟炸我們、他們在砲擊我們，他們在發射飛彈、直升機、噴射戰機，還有很多東西。我們無法掌控自己的領空。」

澤倫斯基表示，俄軍飛彈的攻擊目標包括大學、兒科診所等民用建築。當飛彈不斷來襲，「我認為沒有其他解決辦法…必須將它們擊落。你一定要保護人民的性命。」

他警告，烏俄戰爭勢必影響世界其他地區，「每個人都認為，美國或加拿大與我們的距離很遠。其實不是的，我們也在自由地區內。當權利和自由的界限遭到侵犯和踐踏，你們必須保護我們。因為我們是第一個（遭受攻擊）…下一個就是你。這隻野獸吞噬的東西越多，它就會想要更多、更多，再更多。」

澤倫斯基還點名美國總統拜登，稱對方「可以做更多事情」來終止戰爭，「我相信他可以，我願意相信這一點。他有能力做到這一點。」

先前美國和北約皆表態反對在烏克蘭設立禁飛區，並稱此舉可能引致「歐洲全面戰爭」。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）5日也警告，針對俄國設立禁飛區的國家將被視為「參與衝突」。

美國白宮7日回應，拜登仍堅定地致力讓美軍遠離這場衝突。（譯者：施施/核稿：陳正健）1110308