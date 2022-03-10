更多編輯台推薦新聞：
獨自在俄駐華府大使館前演奏 馬友友：每個人都必須做些什麼
國際

獨自在俄駐華府大使館前演奏 馬友友：每個人都必須做些什麼

Apple新品一次看 iPhone SE售1萬3900元起iPad Air有5色
科技

Apple新品一次看 iPhone SE售1萬3900元起iPad Air有5色

從英國香港數據看長輩打疫苗 專家：防死亡效果比年輕人更好
生活

從英國香港數據看長輩打疫苗 專家：防死亡效果比年輕人更好

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭2/300

俄烏開戰穩定印太 美亞太助卿將訪日談台海情勢

2022/3/10 03:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者徐薇婷華盛頓9日專電）俄烏戰火延燒，台海情勢引發討論，美國國務院亞太助卿康達10日將出訪日本，穩定印太區域。國務院表示，美日雙方除討論如何進一步支持烏克蘭外，也將重申台海和平穩定重要性。

美國國務院今天宣布，康達（Daniel Kritenbrink）10日至12日將訪問東京，期間將協同美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner），與日本外務省北美局長市川惠一、防衛省防衛政策局長増田和夫召開美日2+2安全諮商委員會安全小組會談。

國務院指出，雙方在會中將討論如何持續讓美日聯盟現代化，強化共同能力，康達也會重申美國對美日聯盟作為印太和平安全基石的承諾。

俄羅斯2月底大舉入侵烏克蘭，歐美祭出一系列強硬經濟制裁，日本也加入制裁行列。國務院表示，康達訪日期間，將與日方官員討論如何進一步透過聯合努力，支持烏克蘭與烏國人民，對俄國發動殘酷戰爭進行究責。

由於俄烏戰火讓國際更關注台海情勢，國務院指出，康達訪日期間，也會與日方對口官員重申台海安全穩定的重要性。

此外，國務院說，美日雙方將討論如何加強合作，因應緬甸危機。康達也會藉此機會，強調美國、日本與韓國間雙邊及三邊合作，對促進印太及其他區域和平、安全與繁榮的重要性。（編輯：陳正健）1110310

延伸閱讀
烏克蘭指控俄國違反停火協議 空襲兒童及婦產科醫院俄入侵致逾215萬人逃離烏克蘭 美英封殺俄石油俄羅斯宣稱談判有進展 無意推翻烏克蘭政府
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀