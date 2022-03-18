直擊烏克蘭盟友武器轉運站 中央社挺進波蘭基地
（中央社記者陳韻聿波蘭熱舒夫18日專電）俄烏戰事進入第23天，戰事仍陷膠著。中央社記者前進美軍位於波蘭東南部城市熱舒夫基地、烏克蘭盟友補給武器及物資轉運站，直擊美軍運輸機飛越基地上空。
俄軍近日轟炸距波蘭邊界約25公里、位於烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）的軍事基地，造成至少35人喪生。除了利維夫，烏克蘭西北部城市盧茨克（Lutsk）的機場日前也遭到俄軍轟炸，當地距離波蘭邊界約112公里。
熱舒夫（Rzeszow）機場原為波蘭民用國際機場，距烏克蘭邊界約100公里。俄烏戰爭爆發以來，熱舒夫機場成為西方盟友對烏克蘭補給武器和物資的重要轉運點。
西方國家的武器和物資來到熱舒夫機場後，由掛烏克蘭車牌的卡車運走，但機場目前仍供少數民航機起降。
事實上，從俄軍侵略烏克蘭以來，熱舒夫機場成為包括美國等西方國家軍援烏克蘭的重要門戶。除了美軍，根據各式航空器追蹤應用程式，熱舒夫機場陸續有英國、西班牙、義大利、加拿大等北大西洋公約組織（NATO) 國家軍機起降。
通過熱舒夫機場運往烏克蘭的武器包括多國提供的反戰車武器「刺針」地對空飛彈（Stinger）、反坦克「標槍」飛彈（Javelin）、英國提供的新一代輕型反戰車武器（NLAW），以及瑞典AT4反裝甲火箭發射器等。
美國空軍第435空地作戰聯隊（435 Air Wing）也在熱舒夫機場活動。
中央社記者接近此基地時，遭波蘭邊防部隊攔查身分、檢查社群媒體內容，並遭警告不可清楚具體拍攝軍備及官兵。採訪過程中，一架美軍C-17運輸機自基地起飛從頭頂呼嘯而過。
2月初以來，美軍對波蘭陸續增兵近5000人，重點部署在波蘭東南部，增派的部隊以美國陸軍第82空降師為主力（82 Airborne Division），主要就部署在熱舒夫機場一帶。
作為美軍緊急反應部隊，第82空降師全師每天有1/3的部隊戰備值班，隨時準備在接到命令18小時後被部署到世界任何地方並立即投人戰鬥。
俄烏開戰前，美軍原本在波蘭就有約4000名輪調部隊並主導當地的北約戰鬥群，是北約東翼部署一部分。目前在波蘭的美軍總數近9000人，是第二次世界大戰以來最多。
為強化北約東翼防衛，美軍歐洲司令部（EUCOM）3月8日宣布在熱舒夫機場部署兩座愛國者（Patriot）地對空飛彈系統，可抵禦短程彈道飛彈、巡弋飛彈及戰機。（編輯：周永捷）1110318
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