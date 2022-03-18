直擊烏克蘭盟友武器轉運站 中央社挺進波蘭基地

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俄烏戰事進入第23天，戰事仍陷膠著。中央社記者前進美軍位於波蘭熱舒夫基地、也是烏克蘭盟友補給武器及物資的轉運站。中央社記者陳韻聿熱舒夫攝 111年3月18日

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（中央社記者陳韻聿波蘭熱舒夫18日專電）俄烏戰事進入第23天，戰事仍陷膠著。中央社記者前進美軍位於波蘭東南部城市熱舒夫基地、烏克蘭盟友補給武器及物資轉運站，直擊美軍運輸機飛越基地上空。

俄軍近日轟炸距波蘭邊界約25公里、位於烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）的軍事基地，造成至少35人喪生。除了利維夫，烏克蘭西北部城市盧茨克（Lutsk）的機場日前也遭到俄軍轟炸，當地距離波蘭邊界約112公里。

熱舒夫（Rzeszow）機場原為波蘭民用國際機場，距烏克蘭邊界約100公里。俄烏戰爭爆發以來，熱舒夫機場成為西方盟友對烏克蘭補給武器和物資的重要轉運點。

西方國家的武器和物資來到熱舒夫機場後，由掛烏克蘭車牌的卡車運走，但機場目前仍供少數民航機起降。

事實上，從俄軍侵略烏克蘭以來，熱舒夫機場成為包括美國等西方國家軍援烏克蘭的重要門戶。除了美軍，根據各式航空器追蹤應用程式，熱舒夫機場陸續有英國、西班牙、義大利、加拿大等北大西洋公約組織（NATO) 國家軍機起降。

通過熱舒夫機場運往烏克蘭的武器包括多國提供的反戰車武器「刺針」地對空飛彈（Stinger）、反坦克「標槍」飛彈（Javelin）、英國提供的新一代輕型反戰車武器（NLAW），以及瑞典AT4反裝甲火箭發射器等。

美國空軍第435空地作戰聯隊（435 Air Wing）也在熱舒夫機場活動。

中央社記者接近此基地時，遭波蘭邊防部隊攔查身分、檢查社群媒體內容，並遭警告不可清楚具體拍攝軍備及官兵。採訪過程中，一架美軍C-17運輸機自基地起飛從頭頂呼嘯而過。

2月初以來，美軍對波蘭陸續增兵近5000人，重點部署在波蘭東南部，增派的部隊以美國陸軍第82空降師為主力（82 Airborne Division），主要就部署在熱舒夫機場一帶。

作為美軍緊急反應部隊，第82空降師全師每天有1/3的部隊戰備值班，隨時準備在接到命令18小時後被部署到世界任何地方並立即投人戰鬥。

俄烏開戰前，美軍原本在波蘭就有約4000名輪調部隊並主導當地的北約戰鬥群，是北約東翼部署一部分。目前在波蘭的美軍總數近9000人，是第二次世界大戰以來最多。

為強化北約東翼防衛，美軍歐洲司令部（EUCOM）3月8日宣布在熱舒夫機場部署兩座愛國者（Patriot）地對空飛彈系統，可抵禦短程彈道飛彈、巡弋飛彈及戰機。（編輯：周永捷）1110318

中央社記者前進美軍位於波蘭東南部的烏克蘭盟友武器補給轉運站熱舒夫基地，遭波蘭邊防部隊攔查身分、檢查社群媒體內容，並遭警告不可清楚具體拍攝軍備及官兵。中央社記者陳韻聿熱舒夫攝 111年3月18日