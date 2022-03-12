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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭5/300

俄侵烏效應 波蘭通過法案增軍費兵力翻倍

2022/3/12 09:11（3/12 10:05 更新）
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波蘭國會眾議院12日通過提高年度國防預算、增加兵力，組建領土防禦部隊。（圖取自波蘭國防部網頁gov.pl）
波蘭國會眾議院12日通過提高年度國防預算、增加兵力，組建領土防禦部隊。（圖取自波蘭國防部網頁gov.pl）
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（中央社基輔12日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭，促使歐洲數國急忙加強自身防禦能力。繼德國和瑞典宣布增加軍事支出、英國呼籲提高國防預算後，波蘭國會眾議院今天也通過法案，將增加國防預算及兵力。

烏克蘭媒體「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）今天報導，波蘭

波蘭小百科

  • 首都：華沙
  • 地理位置：位居中歐、北濱波羅的海，與俄羅斯、立陶宛、白俄羅斯、烏克蘭、捷克、斯洛伐克及德國等7個國家接鄰
  • 面積：312,679平方公里，目前領土疆界係第二次世界大戰後所界定
  • 人口：38,268,600 (2020年12月)
  • 語言：波蘭語(英語逐漸普及)
  • 宗教：天主教
  • 幣制：波幣 Zlote
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國會眾議院通過法案，除提高年度國防預算、增加兵力外，也將組建國土防禦部隊。

報導提到，波蘭年度國防預算目前占國內生產毛額（GDP）2%，法案通過後將提高到3%；兵力也將從11萬人增至25萬人。此外，將組建一支5萬人的國土防禦部隊。

這項法案正由參議院審議，並待總統杜達（Andrzej Duda）簽署後生效。

路透社等外媒早先已披露，在俄羅斯入侵烏克蘭之際，波蘭也開始關注自身防禦能力，華沙當局本月3日就預告要提高軍事支出，增幅會比原本規劃更大。

俄烏之戰讓其他歐洲國家引以為戒。瑞典已宣布大幅增加軍事支出，要盡快將相關預算提高到GDP的2%。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）上月底表示，德國將顯著提高國防支出至GDP的2%以上。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）日前也說，所有國家都必須進一步出資提升防禦力，國防預算占GDP的2%只是低標，而在冷戰期間，各國國防支出的占比是5%以上。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1110312

波蘭為北約成員國。（中央社製圖）
波蘭為北約成員國。（中央社製圖）
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