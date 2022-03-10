瑞典宣布增加軍事預算 冷戰以來最大成長幅度

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩10日專電）瑞典總理安德森今早在針對軍事戰略問題的記者會上宣布，瑞典將提高軍事預算，新的軍事預算將佔瑞典國內生產毛額的2%，並增加國防兵力，以對抗現今面對的安全威脅。

瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）表示，為了維護瑞典安全、支持烏克蘭、增加瑞典的防衛能力，政府將增加軍事預算。

瑞典預計將從軍備預算從去年的660億增加到1080億，佔瑞典國內生產毛額（GDP）的2%。瑞典上次這樣大幅的增加軍事預算是在1950年代期間。

這並非瑞典近年第一次計畫增加軍事預算，在2020年，政府就有計畫在2025年達到整體軍事預算比起2014年的預算多85%的目標。然而有鑑於現今局勢危及，政府決定採取更加激烈的手段。

為了維持瑞典國內穩定、爭取國會多數，安德森表示，政府將會透過穩健、長期、可行的手段達成增加軍事預算的目標，因此並沒有為何時達標設下期限。

安德森說，瑞典將加強軍事防衛以及平民防衛力量。

軍人數量預計將從6萬增至10萬，也許將需要更多年輕人入伍服役，投入國土防衛，但實際的數量將取決於平民防衛的狀況。

瑞典在野黨對安德森的決定多表同意。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI）的研究，瑞典自1997年後，軍事預算就一直下降，從國內生產毛額的2%降到2011年的1.1%，到去年才微升到1.2%。（編輯：高照芬）1110310