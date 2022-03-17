3國總理訪烏途中自曝行蹤 烏鐵主管：勇敢但天真

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（中央社基輔16日綜合外電報導）波蘭、捷克、斯洛維尼亞3國總理昨天不畏戰火搭火車到基輔與烏克蘭總統澤倫斯基會面，獲讚是「勇敢」展現對烏的支持，即便他們途中推文自曝行蹤之舉有些「天真」。

烏克蘭鐵路公司執行長卡梅辛（Oleksandr Kamyshin）今天告訴美國有線電視新聞網（CNN），他們的來訪「對我們來說真的很重要，即使這麼做有些天真」。

卡梅辛稱歐洲領袖代表團來訪「天真」，是因為他們還在前往基輔（Kyiv）的途中就先在網路透露自己的行蹤。

俄羅斯2月24日揮軍入侵烏克蘭，對首都基輔發動猛烈空襲，近日來砲火擊中住宅區，促使烏國當局宣布自昨天傍晚起實施35小時宵禁。

烏克蘭的鐵路系統也無法倖免於難。但昨天早上，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）宣布，他、斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Jansa）以及捷克總理費亞拉（Petr Fiala）正前往基輔。

卡梅辛告訴CNN：「我將他們的行蹤保密，卻看到消息公布在網路上，讓我很意外。我實在搞不懂。」

前往基輔途中，莫拉維茨奇在社群媒體臉書（Facebook）發文說：「我們有責任親赴創造歷史的地方，因為這不只與我們有關，這與我們子孫的未來有關，他們應當活在一個沒有專制暴政的世界。」

費亞拉也在推特（Twitter）發文說：「這次訪問的目的是確認歐洲聯盟（EU）全體明確支持烏克蘭的主權與獨立。」

● 行蹤應保密 烏鐵主管：我孩子都不知我在哪裡

俄揮軍侵烏以來，安全問題一直是卡梅辛的首要考量。

過去3週，卡梅辛與他的副手冒險穿梭烏克蘭各處，沿途管理鐵路公司32萬1000名員工與近1450個車站。他認為鐵路管理部門是俄羅斯轟炸的目標，因此不停留在同一個定點也事關個人安危。

他說：「即使是我的小孩，我也不會跟他們透露隻字片語，『嘿，不要透露自己的行蹤』，每個人應該都要知道這是戰爭，但我無法跟總理們下指導棋。」

卡梅辛說，搭火車前往基輔是這3國總理的意思，覺得這是最安全的旅行模式。

他也這麼認為。只是3國總理離開不久後，札波羅熱（Zaporizhzhia）的火車站今早就被俄羅斯炸彈擊中，鐵軌被炸出一個火山口大小的坑洞，車站也受損。

● 戰時火車最安全 「聰明人的選擇」

他說：「這些日子，聰明人都會選搭火車而非汽車。就算各處都被轟炸，車站與火車還是烏克蘭目前最安全的地方。」

卡梅辛說，3國領袖搭乘是搭專車來基輔，專車用的是烏鐵4節最新的臥鋪車廂，專車上其他乘客都是代表團成員或維安人員。

他說：「這是普通、一般的火車，用的是一般車廂。」他表示，代表團的訪問路線「沒有比較特殊，列車行駛的鐵軌也與一般乘客無異」。

他說，3國領袖搭了8、9個小時的火車，與澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）和烏國政府團隊會面數小時之後，搭乘夜車回到波蘭。

他說：「對我而言，如果有外國總理選擇搭火車，而非搭汽車、直升機或其他運輸方式，就是對烏克蘭鐵路公司的最好肯定。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1110317