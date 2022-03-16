波蘭等3國總理冒險到訪 澤倫斯基：象徵力挺烏克蘭抗敵[影]
2022/3/16 08:55（3/16 09:55 更新）
波蘭、捷克和斯洛維尼亞等3國總理15日抵達基輔與烏克蘭總統澤倫斯基（後排右4）會面。（圖取自instagram.com/zelenskiy_official/channel/）
（中央社台北16日電）波蘭、捷克與斯洛維尼亞3國總理冒著俄軍砲火攻擊的風險前往基輔，烏克蘭總統澤倫斯基15日在與他們會面時表示，這幾位鄰國領袖在這個艱難時刻到訪，象徵著對烏克蘭的強力支持，他真的十分感激。
澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）發布的影片顯示，他一身橄欖色便裝，左手插在褲子口袋，經過一排電視攝影機時神情輕鬆地轉頭對記者們說：「幸會，很歡迎大家。」
接著他進到一間會議室，與波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）、捷克總理費亞拉（Petr Fiala）和斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Jansa）等人會談。由於各國語言不同，領袖們的發言有現場英語翻譯，但澤倫斯基不時直接用英語發言。
莫拉維茨奇等人是在15日稍早搭乘火車前往不時遭俄軍以砲火和飛彈攻擊的烏克蘭首都基輔。這是自從俄羅斯在2月24日出兵入侵烏克蘭以來，首次有外國領袖走訪基輔。（編輯：陳正杰）1100316
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