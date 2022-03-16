福斯新聞採訪烏克蘭戰事 兩記者遇襲喪生

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國福斯新聞頻道（Fox News）今天表示，福斯新聞在烏克蘭採訪戰事的車子遭來襲砲火擊中，攝影記者札克塞夫斯基和擔任福斯新聞自由顧問的另一記者庫夫希諾娃均不幸喪生。

福斯新聞媒體（Fox News Media）部門執行長史考特（Suzanne Scott）稍早說，札克塞夫斯基（Pierre Zakrzewski）和同事霍爾（Benjamin Hall）昨天前往烏克蘭首都基輔郊區城鎮戈連卡（Horenka）時，他們的車子遭來襲砲火擊中，札克塞夫斯基喪生，霍爾則受傷。

福斯新聞和烏克蘭媒體說，庫夫希諾娃（Oleksandra "Sasha" Kuvshynova）是烏克蘭人，擔任福斯新聞的製作人。

札克塞夫斯基是愛爾蘭人，原本派駐倫敦，但自2月即到烏克蘭工作。

史考特表示，受傷的霍爾是英國人，任職福斯新聞國務院記者，目前仍在烏克蘭的醫院治療。

美國記者芮諾（Brent Renaud）13日才在基輔近郊伊爾平（Irpin）頸部中彈身亡，成為俄羅斯2月24日開始攻擊烏克蘭以來，首位在烏克蘭喪命的外籍記者。

時代雜誌（Time）表示，這位50歲紀錄片製作人當時正在為他們的影視部門Time Studios製作一項有關全球難民問題的專題。

在札克塞夫斯基遇害消息傳出前，烏克蘭國會的人權首長才表示，自俄軍入侵至今，已有3名新聞人員喪生，另有30餘人受傷。（譯者：陳政一）1110316