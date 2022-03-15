開戰後外國領袖首度訪基輔 波蘭等3總理將與澤倫斯基會面

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（中央社華沙15日綜合外電報導）波蘭、捷克與斯洛維尼亞總理今天搭火車前往遭圍困的烏克蘭首都基輔，這是自從俄羅斯上個月揮軍入侵烏克蘭以來，外國領袖首度走訪基輔，展現對烏克蘭的強力支持。

波蘭總理辦公室幕僚長德沃爾奇克（Michal Dworczyk）表示，3人此行將與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會面，並代表歐盟提供援助方案。

德沃爾奇克表示，「到了基輔，除了展現對烏克蘭的強力支持外，總理們還會提供具體援助方案。」他並指出，代表團已經在歐洲中部時間上午8時（格林威治時間7時）跨越波蘭與烏克蘭邊界。

3國總理出訪烏克蘭，正逢首都基輔遭到俄軍猛攻，幾乎被莫斯科部隊包圍。俄羅斯與烏克蘭也正準備繼續談判，以終結長達近3週戰事。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）、捷克總理費亞拉（Petr Fiala）和斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Jansa）這次訪問基輔，也將與烏克蘭總理什米加爾（Denis Shmyhal）會面。

聲明指出，3位總理將以「歐盟理事會」（European Council）代表身分進行訪問。

聲明指出，這次出訪獲得歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）和歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）同意。

聲明指出：「此行目的是展現歐盟對於烏克蘭主權與獨立的明確支持，並替烏克蘭和其社會帶來廣泛支援方案。」

澤倫斯基辦公室也證實3位總理即將於今天來訪，但沒有公布行程細節。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110315