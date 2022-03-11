烏克蘭盼快速加入歐盟 多國領袖表明不可能

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歐盟27國領導人10日在法國舉行峰會，多國領袖譴責俄羅斯，但也拒絕烏克蘭快速加入歐盟的請求。（圖取自facebook.com/EuropeanCommission）

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（中央社法國凡爾賽10日綜合外電報導）歐洲聯盟領導人今天在法國舉行峰會，多國領袖譴責俄羅斯對烏克蘭造成「難以言喻的痛苦」，但也拒絕基輔快速加入歐盟的請求，並在對俄制裁範圍上出現意見分歧。

路透社報導，俄羅斯入侵烏克蘭，是二戰以來單一歐洲國家面臨的最嚴重攻擊。這不僅顛覆歐洲的安全秩序，同時促使各成員國重新思考歐盟（EU）的經濟、國防和能源政策，以及該組織所代表的意義。

俄羅斯上月24日發動軍事入侵，歐盟在不到幾天內迅速對俄祭出制裁，並向烏克蘭提供政治支持以及人道與軍事援助。

然而歐盟統一戰線似已出現裂痕。各國對基輔要求加速取得歐盟會員國資格、擺脫對俄化石燃料依賴所需的時間，以及如何形塑經濟回應，都有不同意見。

歐盟27國領導人的首日會談於今天凌晨結束後，克羅埃西亞總理普蘭科維奇（Andrej Plenkovic）說：「沒有人可以在一夜之間進入歐盟。」

歐理事會主席米歇爾（Charles Michel）則在發言中展現同理心和道義支持，他說：「烏克蘭屬於歐洲大家庭。」

但其他國家明確表示，不會允許烏克蘭倉促加入。這是烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）不斷提出的請求，也獲得歐盟東翼部分烏克蘭鄰國的聲援。

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）說：「（加入歐盟的）程序沒有捷徑。」呂特是歐盟擴張的主要反對者，他也稱歐盟將繼續深化與基輔的關係。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則說：「我們能針對一個處於戰爭狀態的國家開放入會程序嗎？我不認為可行。我們能關上大門並說『永遠不可能』嗎？這樣做也不公平。我們能忘記這個區域的平衡點嗎？還是得小心謹慎些。」

加入歐盟的程序通常需花費數年時間，且準會員國需符合嚴格標準，包括經濟穩定、根除貪腐與尊重自由人權等。

除烏國入歐問題外，會中部分歐盟領導人也支持對俄實施更嚴厲的制裁，痛擊俄羅斯的石油和天然氣產業。這種作法勢必將對依賴俄國化石燃料的歐洲國家造成衝擊。

與俄羅斯接壤的拉脫維亞總理卡林斯（Krisjanis Karins）表示，禁止俄羅斯的石油和天然氣，將是逼蒲亭坐上談判桌最有效的方式。

卡林斯說：「我們（的制裁）應該下手更重、更快。」

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）未就歐盟是否應禁止進口俄油發表評論。德國約有1/3天然氣和原油需求來自俄羅斯。

歐盟執委會主席范德賴恩（von der Leyen）指出，歐盟應在2027年之前停用俄產化石燃料，並說她將在5月中提出相關路線圖。

與會領袖也在發行新的歐盟聯合債券上出現分歧，法國和義大利等國家表態支持，但德國、荷蘭和其他國家反對。

馬克宏說：「烏克蘭戰爭是個巨大創傷…絕對會讓我們徹底重新定義歐洲的結構。」

各國領導人將於明天上午繼續討論烏克蘭戰爭相關的國防和能源支出政策。（譯者：陳怡君/核稿：施施）1110311