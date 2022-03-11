歐盟助烏克蘭抵抗入侵 將再資助5億歐元武器

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（中央社記者唐佩君布魯塞爾11日專電）歐洲聯盟外長波瑞爾今天表示將進一步資助烏克蘭價值5億歐元的武器，協助抵抗俄羅斯入侵；不過歐盟在加大財政支持的同時，並未同意烏克蘭快速加入歐盟的請求。

歐盟27成員國領導人3月10日至11日在法國舉行峰會，首日針對烏克蘭情勢進行長時間討論，至今天凌晨3時才發布聲明，批評俄羅斯的侵略行為，強調歐盟及成員國將繼續協調提供包括在政治、財政、物資及人道主義等領域的支持。

今天上午第2天會議召開前，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）受訪時進一步說明，歐盟領導人同意為協助烏克蘭抵抗俄羅斯入侵，再提供5億歐元資助軍事武器。

波瑞爾表示，歐盟領導人對烏克蘭情勢立場一致，每個人都完全清楚，必須增加對烏克蘭的軍事支持。歐盟先前另先同意以提供價值4億5000萬歐元的武器給基輔。

不過，歐盟對於烏克蘭多次敦促歐盟「立即」批准烏克蘭成為會員國的請求，在昨晚峰會上歐盟成員國立場分歧，雖然與烏克蘭相鄰的波蘭等部分成員國傾向支持，但也不少國家表態不認同，因此並未通過。

例如法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）說：「我們能針對一個處於戰爭狀態的國家開放入會程序嗎？我不認為可行。但能關上大門並說『永遠不可能』嗎？這樣做也不公平」，指應小心謹慎處理。

而荷蘭總理呂特（Mark Rutte）說：「（加入歐盟的）程序沒有捷徑。克羅埃西亞總理普蘭科維奇（Andrej Plenkovic）說：「沒有人可以在一夜之間進入歐盟。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）2月28日簽署加入歐盟申請，並敦促歐盟「立即」批准烏克蘭成為會員國，說烏克蘭希望與所有歐洲人團結一起及平等共處。

尋求加入歐盟的國家在提交申請後還需經過漫長且複雜的程序，加入國必須證明其法治、金融等制度符合歐盟價值，例如廢除死刑是加入的先決條件之一，特別是烏克蘭若加入歐盟等於西方勢力範圍延伸至俄羅斯門口，恐牽一髮而動全身，因此歐盟過往對此議題均謹慎處理。（編輯：黃自強）1110311