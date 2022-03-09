加重制裁俄羅斯 歐盟擬年底前砍2/3俄天然氣進口

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（中央社布魯塞爾8日綜合外電報導）為制裁俄羅斯入侵烏克蘭，砍斷其經濟命脈的政治壓力升高之際，一位高官今天表示，歐洲聯盟（EU）希望今年大幅降低俄羅斯天然氣進口。

在美國預料對俄國實施石油進口禁令之際，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）宣布上述目標。

歐盟執委會表示，可能會透過新的天然氣供給、提高年底冬季儲存量，大幅減少對俄國的仰賴。

歐盟執委會副主席堤孟思（Frans Timmermans）在法國史特拉斯堡（Strasbourg）告訴記者：「今年年底之前，我們可以取代1000億立方公尺的俄羅斯天然氣進口，這會是我們從他們那裡進口的2/3。」

堤孟思還說：「這會結束我們的過度仰賴，給我們必要的迴旋空間。」

歐盟在計畫裡表示，歐盟可能在2030年前變得完全不依賴俄羅斯的天然氣、石油和煤礦。

歐盟提供歐盟4成天然氣需求，義大利、德國與多個中歐國家特別依賴，歐盟1/4石油供應也來自俄羅斯。

這樣的依賴讓歐盟國家抗拒基輔與華盛頓要求嚴厲制裁俄國能源業的呼籲，西方盟邦則尋求更多方式更沈重打擊俄羅斯，以懲罰其在烏克蘭的侵略行動。

堤孟思稍早告訴歐洲議會議員：「現實就是轉眼間，若這些能源不再從俄羅斯提供，我們會有相當多的成員國陷入麻煩。」

「所以我們必須確定…我們對自己的傷害不要大過我們對蒲亭造成的傷害。」

這項不具約束性的提案要求9月30日前填滿9成的天然氣儲量，比現在約3成高出許多。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110309