華郵：制裁難撼蒲亭 西方憂俄烏戰事不見盡頭

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美國與盟邦愈發不見戰事盡頭，憂心恐以烏克蘭國破家亡、引發大規模人道危機告終。圖為哈爾科夫一處住宅區遭攻擊。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）俄羅斯2月24日入侵以來，全球起初都以為俄國能很快擒伏烏克蘭，但隨烏國抵抗堅決，美國與盟邦愈發不見戰事盡頭，憂心恐以烏克蘭國破家亡、引發大規模人道危機告終。

「紐約時報」指出，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey V. Lavrov）與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）10日在土耳其的談判以失敗收場，既沒能達成停火協議，甚至連起碼的改善人道處境措施都觸礁。

庫列巴會後說：「對方向我傳達的內容，概略來說就是他們會持續進逼，直到烏克蘭接受對方的要求，而這不外就是要我們投降。」

「華盛頓郵報」訪談包含美歐的政府官員、外交圈、決策圈及專家共17人，認為隨戰事進入第3週，美國總統拜登與幕僚也進入一個更晦澀、艱難的階段，新的挑戰在於如何管控不受控因子－俄國總統蒲亭及其最終盤算。

拜登政府已成功帶領北約與西方盟國窮盡一切可行手段懲罰蒲亭，但這些努力到目前對蒲亭幾看不出任何效果，且蒲亭還升高對烏克蘭境內各城鎮的進攻。

有別於俄烏戰前不斷努力與俄國外交斡旋，開戰後美方與俄國的外交接觸近乎停擺，理由是克里姆林宮沒嚴肅看待談判止戰；目前代之而起的是法、土、以色列等國紛紛打開與莫斯科聯繫的管道。

然而這些接觸至今都未能敲定任何建設性的協議，可能與莫斯科「這些國家只是嘍囉、關鍵仍是美國」的態度有關。

拜登政府面臨的另一挑戰是如何應付蒲亭這等對手。一些官員和分析人士擔心若蒲亭被逼到走投無路，可能會拚個魚死網破。

宣布揮師入侵時，蒲亭高舉要把烏克蘭「去軍事化、去納粹化」目標，這意味若無法徹底改變基輔政府，會被內部解讀為失敗。許多專家與官員直言，俄國越是感到經濟受創，就越可能覺得要從烏克蘭身上討回更多勝利。

美國智庫「蘭德公司」（Rand Corp）高級研究員查拉普（Samuel Charap）說：「若蒲亭相信事情淪為政權保衛戰，就很可能在戰場甚至以外升高事態。當人們為性命而戰，尤其像這種個人與國家同體一命時，勢必會豁出去奮力一搏。」（譯者：陳亦偉）1110311