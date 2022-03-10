俄烏外長面商停火無進展 烏克蘭：我們不會投降

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何宏儒安塔利亞10日專電）俄羅斯、烏克蘭開戰以來，兩國外長今天首度會商，雙方在停火議題上毫無進展。烏克蘭外長庫列巴認為俄方傳達的唯一訊息就是將繼續侵略，但他強調「我們不會投降」。

「烏克蘭讓俄羅斯的初步計畫失敗了。我們尋求透過外交管道為這場戰爭找出解決之道，但是我們不會投降。」庫列巴（Dmytro Kuleba）告訴記者。

庫列巴、俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天在土耳其南部地中海濱度假勝地安塔利亞（Antalya）會面，這是俄羅斯於2月24日侵略烏克蘭以來，兩國首度由部長會商此一危機。東道主土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）參與了這場廣受矚目的三方會議。

然而，經逾一小時閉門會談後，雙方在包括撤離受困南部港市馬立波（Mariupol）「圍城」內數十萬人等停火議題上，毫無進展。

庫列巴、拉夫羅夫會後分別召開記者會。

庫列巴在記者會中用「艱難」形容這場會議，強調俄方「老調重彈」。

他表示，拉夫羅夫未獲授權討論，停火議題毫無進展。庫列巴說：「俄羅斯目前無意停火，他們想要烏克蘭投降，但是他們不會如願以償。烏克蘭堅強而且能打。」

拉夫羅夫對提問的回答有可能被視為意圖混淆視聽。例如他說：「我們沒有計劃要攻擊其他國家，我們一開始並沒有攻擊烏克蘭。」

被問到俄軍為何轟炸馬立波婦幼醫院時，他堅稱這家醫院其實充斥著想要趕走所有病人的烏克蘭「激進分子」。

烏克蘭昨天指控，俄羅斯違反停火協議，空襲馬立波的婦幼醫院，造成至少3人死亡，包括一名女童。

不過拉夫羅夫表示，俄羅斯願意與烏克蘭繼續談判，強調俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）不會拒絕與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）面商「具體的」議題。

他還說，如果不是西方反對「我們在安全保證上的提議」，俄羅斯本來不會發動在烏克蘭的這起衝突，「我們最終想要透過外交手段解決烏克蘭的情勢」。

拉夫羅夫認為，因烏克蘭而與西方陷入的僵局不會導致核戰。他說：「我不想要相信、也不相信，會啟動核戰。」他並強調，俄羅斯從來沒有挾石油和天然氣為武器。

庫列巴認為，拉夫羅夫今天傳達的唯一訊息就是，「在烏克蘭滿足要求之前，他們（指莫斯科）將繼續侵略」。

無視西方制裁，蒲亭2月24日發動飛彈攻擊與炮擊，烏克蘭多座城市遇襲，引發國際社會怒火，包括歐洲聯盟、英國、美國在內對莫斯科實施一系列經濟制裁。莫斯科和基輔官員已經展開多輪談判。

聯合國指出，開戰以來，烏克蘭至少有516名平民喪生、908名平民受傷，但是真實數字恐怕更高。據聯合國難民署（UN Refugee Agency），已有逾210萬烏克蘭人逃到鄰國。（編輯：黃自強）1110310