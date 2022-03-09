研判俄羅斯以戰逼和 烏克蘭：至少再力抗7到10天

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烏克蘭內政部顧問德尼森科說，烏克蘭未來7至10天須力阻俄羅斯進攻，不讓莫斯科能聲稱取得任何形式的勝利。圖為烏克蘭軍人。（圖取自facebook.com/GeneralStaff.ua）

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（中央社利維夫9日綜合外電報導）烏克蘭內政部顧問德尼森科說，烏克蘭未來7至10天須力阻俄羅斯進攻，不讓莫斯科能聲稱取得任何形式的勝利。面對二戰來歐洲國家遭受的最大規模攻擊，已有逾200萬難民逃離。

德尼森科（Vadym Denysenko）說，俄羅斯渴望至少取得某種勝利，而馬立波市（Mariupol）或首都基輔是最可能的目標。

德尼森科在臉書貼文表示：「在被迫進入最後談判前，他們至少需要一些勝利。」

「因此我們的任務是撐過未來的7到10天。」

俄羅斯說，今天將為逃離基輔和其他4個烏克蘭城市的人提供人道走廊。目前唯一運作的人道走廊是8日開放的蘇米州（Sumy）走廊。

蘇米州長吉維茨基（Dmytro Zhyvytskyy）說，在莫斯科和基輔就這條走廊達成共識後，8日約有5000人乘坐巴士離開。

他說，約有1000輛汽車也已離開，前往波塔瓦（Poltava），這條走廊今天將繼續運作。並在臉書貼文表示，蘇米人道走廊9日運作時間從當地時間上午9時（台灣時間下午3時）至晚間9時（台灣時間10日凌晨3時）。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1110309