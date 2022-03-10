侵烏Day14 俄準備3路會師第聶伯羅合圍東部烏軍

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俄軍已瞄準烏克蘭中部重要目標、第3大城第聶伯羅，準備完成對東部烏軍的包圍。（中央社製圖）

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）烏克蘭部隊最近幾天未讓俄軍奪取更多城鎮，但俄軍在多個前線持續微幅進展，且顯已瞄準烏克蘭中部的重要目標－第3大城第聶伯羅（Dnipro），準備完成對東部烏軍的包圍。

「紐約時報」指出，第聶伯羅戰略地位重大，來自北面哈爾科夫（Kharkiv）及南面克里米亞的2路俄軍若能在第聶伯羅會師，將可把在東部頓巴斯（Donbas）地區作戰的烏軍完全孤立，或迫使他們撤退。

● 撤與不撤 東部烏軍陷兩難

按專研俄、烏及白俄軍事動態的國防顧問公司Rochan Consulting專家穆席卡（Konrad Muzyka）說法，若東部的烏軍現還沒撤離，被包圍後可能很快被殲滅。但另有專家認為，烏軍脫離堅固的陣地撤退移動，極易遭俄軍掩殺，烏軍面臨兩難。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，戰事14天以來俄軍在烏國南面的戰線進展最順利，且在4日拿下札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠後，回頭從北面向南部城鎮梅利托波爾（Melitopol）加壓。在梅利托波爾東北方的小鎮波魯希（Polohy）先前已淪陷，且已6天沒有水、電與供暖。

紐時指出，俄軍近期推進的目標之一，顯然是要讓從克里米亞北上、哈爾科夫南下的2路俄軍，與從頓巴斯出擊的烏東親俄民兵3路會師。

烏克蘭東南部濱海港市馬立波（Mariupol），目前仍在俄軍包圍下苦撐，但城內居民已無水電等基礎民生供給；只要馬立波失守，俄軍與親俄民兵3路會師的包圍網就整個完成。

● 烏方：一天內自人道走廊撤出約4萬婦孺

俄烏達成的一項暫時性協議今天供平民從激戰城市撤離。目前雙方已建立6條人道走廊，但不確定是否全都能有效讓平民撤離；俄烏雙方互控違反停火協議在人道走廊開火。

烏克蘭執政的人民公僕黨（Servant of the People Party）高層阿拉哈米亞（David Arakhamia）今天在臉書表示，計有約4萬名婦孺在一天的停火期間從各人道走廊撤離。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）在臉書表示，他們一直無法在遭受猛烈轟擊的馬立波外建立人道走廊，俄軍已切斷當地的所有通聯，想了解當地狀況益發困難。馬立波仍有數十萬人受困城內，取得食物與飲水均受限。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）8日表示，已有約1萬8000人從基輔城郊的激戰地區撤離，從蘇米（Sumy）到烏國中部波塔瓦（Poltava）的走廊讓大約1600名學生和3500名居民疏散。（譯者：陳亦偉）1110310