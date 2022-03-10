美憂俄恐在烏克蘭用生物武器 英稱俄已投真空彈

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國今天駁斥俄羅斯聲稱華府支持烏克蘭境內生物武器計畫的說法，表示這種指控顯示莫斯科當局可能不久後將動用生物武器。稍早，英國國防部證實俄羅斯已在烏克蘭使用真空彈。

法新社報導，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在聲明中說：「克里姆林宮刻意散布全然胡扯的謊言，聲稱美國與烏克蘭在烏克蘭從事化學與生物武器活動。」

他說：「俄羅斯正在捏造不實的藉口，企圖將自身在烏克蘭的可怕行為合理化。」

路透社提到，白宮今天也表示，俄羅斯聲稱美國參與烏克蘭生物武器實驗室與化武發展的說法是錯誤的。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）在推特一系列推文中說：「我們注意到俄羅斯的不實說法，聲稱美國在烏克蘭參與生物武器實驗室與化武發展。」

她表示，這些說法「十分荒謬」，又說「我們也看到中國官員呼應這些陰謀論」。

莎琪說：「現在，俄羅斯做出這些不實指控…我們應該留意俄羅斯是否可能在烏克蘭使用化學或生物武器，或者在為使用這類武器製造假事端。」

俄羅斯外交部6日曾發推文稱，俄軍發現基輔清除烏克蘭軍事生物計畫痕跡的證據，這項計畫據稱是受到美國資助。

普萊斯表示，「俄羅斯散布的不實訊息完全是胡說八道」，還說俄羅斯曾有「栽贓西方做出俄羅斯自身所犯下那種惡行的紀錄」。

然而，美國昨天表示，正在與烏克蘭合作，防止入侵的俄軍奪走烏克蘭境內的生物研究材料。

英國廣播公司（BBC）報導，英國國防部今天稍早推文說，俄羅斯在烏克蘭使用熱壓火箭彈。這些火箭彈能吸走周圍空氣的氧氣，引發高溫爆炸，因此也稱為真空彈。

熱壓火箭彈的毀滅性比大小雷同的常規炸藥強，可對處在爆炸影響範圍內的民眾造成嚴重衝擊。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110310