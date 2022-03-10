俄軍轟炸烏克蘭兒童醫院 澤倫斯基痛斥為戰爭罪[影]
2022/3/10 09:27（3/10 09:51 更新）
俄羅斯9日轟炸烏克蘭東南部城市馬立波的兒童醫院。圖為一名受傷孕婦走下階梯。（美聯社）
（中央社基輔9日綜合外電報導）俄羅斯轟炸烏克蘭東南部城市馬立波（Mariupol）的兒童醫院，引發國際譴責，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天稱這次空襲為「戰爭罪」。
法新社報導，烏克蘭官員上傳網路的影片顯示，這家婦幼醫院遭空襲後，窗戶破碎、牆壁部分倒塌，停在醫院外的車輛起火燃燒。
澤倫斯基責問俄羅斯：「我們未曾也絕不會在頓內茨克（Donetsk）或盧甘斯克（Lugansk）地區任何城市或區域犯下這樣的戰爭罪行…因為我們是人。但你們是嗎？」
他質問：「俄羅斯是什麼樣的國家，會害怕醫院和婦產科病房而摧毀它們？」
俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在莫斯科做簡報時，未否認這次攻擊。她說，烏克蘭「民族主義軍隊」撤離醫院員工和病患後，以這家醫院作為射擊據點。
烏克蘭頓內茨克地方官員基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）在上傳臉書的影片中說，「目前這家醫院有17人受傷」，但「現在還沒發現有孩童受傷」，且「無人死亡」。
澤倫斯基也證實有17人受傷，他說院內人員「在空襲警報響起之際就及時開始躲避」，但在瓦礫堆中的搜索工作還在進行。
美國痛斥俄方「野蠻地」對平民使用武力。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在記者詢問此事時回答：「以軍事武力野蠻對付一個主權國家的無辜平民，令人驚駭。」
英國首相強生（Boris Johnson）也譴責馬立波兒童醫院遭空襲一事，矢言要俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）「為他可怕的罪行」負起責任。
強生推文說：「針對脆弱和手無寸鐵的人（發動攻擊），極為惡毒。」（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1110310
烏克蘭9日指控，俄羅斯空襲烏國南部港市馬立波的兒童及婦產科醫院。圖為醫護人員抬出在砲擊中受傷的孕婦。（美聯社）
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