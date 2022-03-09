俄烏同意6地區人道走廊停火12小時 撤離平民避戰火

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（中央社基輔9日綜合外電報導）烏克蘭副總理韋列舒克說，俄羅斯和烏克蘭今天同意在一系列人道走廊周圍實施一天的停火，好讓平民逃離戰火。

韋列舒克（Iryna Vereshchuk）說，莫斯科承諾尊重從上午9時（台灣時間下午3時）到晚上9時（台灣時間10日凌晨3時）在6個遭受戰火重創地區的停火，包括基輔周圍的地區、南部的札波羅熱（Zaporizhzhia）和烏克蘭東北部的一些地區。

根據烏克蘭戰略通信和信息安全中心臉書指出，人道走廊包含安赫德（Enerhodar）至札波羅熱（Zaporizhzhia），馬立波（Mariupol）至札波羅熱（Zaporizhzhia），沃爾諾瓦哈（Volnovakha）至波克羅夫斯克（Pokrovsk），伊久姆（Izium）至洛佐瓦（Lozova），蘇米（Sumy）至波塔瓦（Poltava）。

另外，基輔周圍包括伊爾平（Irpin）、沃爾澤利（Vorzel）、布查（Bucha）、戈斯托梅利（Hostomel）及博羅江卡（Borodianka）地區的平民，將撤離到基輔市內，躲避俄羅斯部隊的猛烈砲轟。

平民一直冒著砲火和空襲逃離基輔西北邊緣的城鎮，這些城鎮大部分已被俄羅斯軍隊占領。

6日有一枚砲彈炸死4名試圖步行前往基輔的人。

烏克蘭總統辦公室的季莫申科（Kyrylo Timoshenko）告訴媒體，兩支車隊約60輛巴士8日從基輔以東350公里的蘇米鎮（Sumy）撤離平民。

已有5000多人從蘇米撤離。蘇米有25萬人口，靠近俄羅斯邊境，一直是激烈戰鬥的現場。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1110309